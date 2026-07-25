Morelos invierte 240 mdp en infraestructura: Saravia

LA GOBERNADORA de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó que habrá una inversión superior a los 200 millones de pesos para diversas obras en la entidad.

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum se desplegó al territorio morelense junto al Gabinete de Seguridad para evaluar su avance en diversas materias y para encabezar la entrega y progreso de distintos proyectos sociales en la entidad.

En su mensaje de recepción a la mandataria, la gobernadora precisó que para este año se inyectarán 240 millones de pesos (mdp) a obras a ejecutarse en Cuautla, cuyos detalles serán dados a conocer en otro momento a la población.

También agradeció a la Presidenta y al Gabinete por el respaldo y colaboración que han mantenido por medio del Plan de Seguridad Morelos, particularmente al oriente del estado, es decir, en Cuautla

Agradeció a la población por la confianza a su administración al colaborar con la presentación de denuncias, las cuales sirven para mantener el plan de seguridad.

En su gira por el estado, la Presidenta también encabezó la entrega de apoyos en materia de vivienda para la población de la entidad, así como programas para productores cañeros de la región.

Al trasladarse al municipio de Xoxocotla, la mandataria federal realizó la entrega de 43 nuevos hogares a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), así como 348 constancias de finiquito de crédito del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y 79 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

En Cuernavaca, la Presidenta se trasladó a Zacatepec para encabezar la entrega del programa Producción y Fertilizantes Gratuitos para el Bienestar dirigido a productores de caña, en el marco del plan de recuperación de costos de este producto.

Enfatizó el avance de su administración en recuperar la cuota de exportación a EU, país al que, a partir del siguiente ciclo, se enviarán 1.2 millones de toneladas de azúcar, lo que provocará un aumento al su precio para mejorar los ingresos de los productores.