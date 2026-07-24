Festival Luciérnagas Edomex impulsa turismo sustentable y economía local

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el acto protocolario para dar inicio a las actividades turísticas en el Edomex.

Miles de familias y visitantes disfrutan ya de la sexta edición del Festival Internacional de las Luciérnagas 2026 en la Región de los Volcanes del Estado de México; este evento, que se lleva a cabo del 24 al 26 de julio, ofrece una experiencia única para conectar con la naturaleza y la cultura local, consolidando a la entidad como un referente en turismo responsable.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró esta celebración que busca impulsar el turismo sustentable, fortalecer la economía de las comunidades de Amecameca, Tlalmanalco y Ecatzingo, y promover la conservación del patrimonio natural mexiquense; el festival es una oportunidad para que la ciudadanía conozca y valore la biodiversidad de la región.

Durante los tres días, los asistentes pueden participar en una amplia oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas; además, se ha instalado un pabellón artesanal, gastronómico y de medicina tradicional, donde productores y creadores locales muestran sus productos y saberes ancestrales.

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El despliegue de los santuarios abarca terrenos forestales en los municipios de Amecameca, Tlalmanalco y Ecatzingo. ı Foto: Especial.

La Gobernadora Gómez Álvarez destacó que los eco parques abren sus puertas para ofrecer recorridos de avistamiento bajo un modelo de turismo responsable; “Esto fortalece la economía local y difunde los saberes y tradiciones de nuestras comunidades”, afirmó la mandataria, subrayando el impacto positivo en el desarrollo regional.

Este año, el festival cuenta con la participación especial de la República de la India como país invitado y del estado de Hidalgo como invitado nacional, lo que enriquece el intercambio cultural y la diversidad de propuestas para los asistentes.

La Maestra Delfina Gómez Álvarez enfatizó la importancia del trabajo conjunto para la realización de estos encuentros; “El trabajo en equipo es fundamental para continuar realizando estos eventos y seguir difundiendo la importancia de proteger la vida silvestre y conservar nuestros bosques”, señaló, reconociendo la labor de la Secretaría de Cultura y Turismo, los gobiernos municipales y los empresarios turísticos.

Se invita a las familias mexiquenses y a visitantes de otras entidades a vivir esta experiencia inmersiva que no solo celebra la belleza de las luciérnagas, sino que también contribuye activamente a la conservación de la biodiversidad que distingue al Estado de México.

La coordinación institucional promovida por la Secretaría de Cultura y Turismo busca proteger los ecosistemas forestales del Estado de México. ı Foto: Especial.

El festival no solo es una ventana a la belleza natural del Estado de México, sino también un motor para el desarrollo económico de la Región de los Volcanes; al promover el turismo responsable, se asegura que las comunidades locales se beneficien directamente, generando empleos y oportunidades.

Con seis ediciones, este evento se consolida como un pilar para el desarrollo turístico y cultural de la entidad; su continuidad demuestra el compromiso del gobierno estatal con la promoción de prácticas que respetan el medio ambiente y valoran las tradiciones de sus pueblos.

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JVR