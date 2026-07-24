Puerto Progreso atrae inversión y genera empleos en Yucatán

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó que la ampliación del canal potenciará la atracción de inversiones por nearshoring.

Miles de empleos y una derrama económica significativa se perfilan para Yucatán con la ampliación y modernización del Puerto de Progreso; este proyecto estratégico, que atrae inversión nacional e internacional, avanza para consolidar a la región como un polo logístico clave en el sureste mexicano. El Gobernador Joaquín Díaz Mena y el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ratificaron el convenio de la tercera etapa y realizaron mesas comerciales con empresas interesadas.

Con una inversión total estimada de 12 mil 225 millones de pesos, el puerto crecerá de 34 a 114 hectáreas, incluyendo dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una; se ampliarán la profundidad, longitud y ancho del canal de navegación para recibir buques de mayor calado, potenciando su capacidad operativa.

El proyecto avanza en fases; la Fase 1, financiada por el Gobierno del Estado con mil 630 millones de pesos, ya concluyó, generando 360 empleos directos y mil 400 indirectos. La Fase 2 está en ejecución con 948 millones de pesos de inversión privada. La Fase 3, a cargo del Gobierno Federal, promete 2 mil 250 empleos directos y 9 mil 600 indirectos, con mayor inversión y manteniendo su calendario.

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El gobernador de la entidad, Joaquín Díaz Mena, afirmó que esta obra consolidará al estado como el principal nodo logístico del sureste. ı Foto: Especial.

El Gobernador Díaz Mena enfatizó que la modernización del Puerto de Altura de Progreso “dejó de ser una promesa postergada para convertirse en una de las obras insignia del Renacimiento Maya“, entregando resultados concretos a los yucatecos. Por su parte, el Almirante Morales Ángeles afirmó que esta ampliación es “una declaración de futuro”, al fortalecer el comercio exterior, impulsar el nearshoring y crear miles de puestos de trabajo, destacando la coordinación entre gobiernos y sector privado.

Esta alianza estratégica no solo expande la infraestructura portuaria, sino que abre nuevas oportunidades de negocio, fomenta empleos formales y promueve el desarrollo para las familias yucatecas. La coordinación entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada es fundamental para este proyecto, que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respaldado como parte de las obras que buscan reducir las desigualdades económicas en la región.

Las labores ejecutadas en el Puerto de Progreso permitirán el arribo de embarcaciones de gran calado comerciales y turísticas a Yucatán. ı Foto: Especial.

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JVR