Joaquín Díaz Mena encabeza inauguración del Museo de Ichkaantijoo en Yucatán

Inauguración del Museo de Ichkaantijoo y Centro de Visitantes en Yucatán.

Para fortalecer la preservación del patrimonio cultural de Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó con la inauguración del Museo de Ichkaantijoo y Centro de Visitantes de la zona arqueológica de Dzibilchaltún, un espacio que amplía la oferta cultural y turística del estado.

Acompañado de la secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que este nuevo recinto alberga 304 piezas arqueológicas procedentes de la región, las cuales narran la historia del antiguo asentamiento de Ichkaantijoo y contribuyen a fortalecer la identidad cultural del pueblo yucateco.

“Un museo como este le devuelve al pueblo lo que le pertenece: el conocimiento de su propia historia, contado aquí mismo, en la tierra donde ocurrió. En nuestro Gobierno hablamos del Renacimiento Maya como una forma de gobernar, de reconocer la dignidad de nuestro pueblo, honrar su pasado y construir, desde esa raíz, un futuro con justicia” Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán



Al centro. el gobernador Joaquín Díaz Mena durante la inauguración del museo. ı Foto: Cortesía

Díaz Mena agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar la cultura maya y al pueblo de Yucatán, que permitió hacer realidad este nuevo espacio dedicado a la conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico.

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Durante su mensaje, el gobernador solicitó a la secretaria de Cultura federal apoyo para el rescate del Teatro Peón Contreras, con la colaboración del gobierno del Estado y la sociedad civil.

Asimismo, reconoció la contribución del Ayuntamiento de Mérida, así como de arqueólogas, arqueólogos, restauradores y custodios que participaron en los trabajos que hicieron posible la apertura de este recinto.

“El Gobierno de Yucatán será aliado permanente de la cultura y del patrimonio. Vamos a seguir trabajando de la mano con el Gobierno de México y con el INAH, para que nuestras zonas arqueológicas, nuestros museos y nuestras tradiciones reciban el impulso que merecen” Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán



A centro, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y el gobernador Joaquín Díaz Mena. ı Foto: Cortesía

En su intervención, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, agradeció al gobernador Joaquín Díaz Mena el trabajo colaborativo de su administración y anunció que, de manera conjunta, comenzará el proyecto de recuperación del Teatro Peón Contreras , además de la próxima realización de un festival internacional de artes.

Curiel de Icaza informó que el acceso al museo será gratuito para las comunidades aledañas y señaló que una inversión de esta magnitud, acompañada de investigación y conservación, debe privilegiar a quienes, generación tras generación, han cuidado el patrimonio cultural de la región.

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, reconoció el apoyo del Gobierno de Yucatán para concretar este proyecto museístico, que se suma al recientemente inaugurado Museo Arqueológico del Puuc y contribuye a proteger, conservar, estudiar, difundir y exhibir la riqueza arqueológica y etnográfica de la cultura maya.

cehr