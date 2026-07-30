Tlaxcala moderniza laboratorio de salud pública con inversión récord

La directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, Elaine Aguilar Oropeza, destacó la adquisición de equipos para análisis de cromatografía.

La salud de los tlaxcaltecas se fortalece con una inversión histórica en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Esta modernización y ampliación estratégica asegura una mayor capacidad para detectar y responder a enfermedades, así como para identificar riesgos sanitarios que afectan directamente a la población.

Con una inyección de capital superior a los 10 millones de pesos este año, la unidad expandirá sus capacidades. Se fortalecerá el área de cromatografía y se incorporarán nuevos análisis para la detección de plaguicidas y otros contaminantes de interés sanitario, protegiendo la calidad de alimentos y agua.

Elaine Aguilar Oropeza, directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, explicó que la unidad opera como un centro de segundo nivel. Sus pilares son la vigilancia epidemiológica (VIH, hepatitis, sarampión) y la sanitaria (análisis de alimentos y agua con Coeprist). Esta inversión se suma a los casi 24 millones de pesos recibidos previamente para insumos, equipo y tecnología.

“El impacto ha sido histórico, superando récords pasados. Hoy operamos con un 99 por ciento de cumplimiento", destacó Aguilar Oropeza. Un ejemplo claro de su capacidad fue el brote de sarampión de este año: el laboratorio procesó muestras en menos de 12 horas, permitiendo decisiones oportunas para la salud pública.

La administración encabezada por Lorena Cuéllar consolidó una inyección presupuestal sin precedentes para el monitoreo epidemiológico estatal. ı Foto: Especial.

“Recibimos y procesamos muestras especializadas de todas las instituciones de salud, incluyendo IMSS-Bienestar y hospitales generales", detalló la directora. El laboratorio opera los 365 días del año bajo estrictos sistemas de calidad y lineamientos del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), garantizando la confiabilidad de cada resultado.

Aunque gran parte de su labor se desarrolla lejos del ojo público, el Laboratorio Estatal es fundamental para la detección oportuna de riesgos sanitarios y enfermedades emergentes. Proporciona información científica vital que permite a las autoridades actuar de inmediato, salvaguardando el bienestar de los tlaxcaltecas.

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JVR