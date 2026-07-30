Baja California asegura más de 8 mil armas, destaca Marina del Pilar; combate tráfico ilegal

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda sostuvo que su administración mantiene mano firme contra las redes delictivas.

Baja California ha retirado de las calles más de 8 mil armas de fuego, un esfuerzo directo para fortalecer la seguridad ciudadana y mermar la capacidad operativa de los grupos criminales en la entidad. Esta acción, impulsada por la administración estatal, busca proteger a las familias, mujeres, jóvenes y niños de la violencia del tráfico de armas.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda afirmó que su gobierno no protege a ningún grupo criminal y que se actúa con firmeza contra quienes trafican armas o las utilizan para sembrar violencia. Subrayó que cada arma decomisada representa un paso hacia la construcción de paz y bienestar en Baja California.

Durante el actual periodo de gobierno, se han asegurado 8 mil 28 armas de fuego, junto con 8 mil 899 cargadores y 252 mil cartuchos. Una parte significativa de este armamento, según autoridades federales, proviene de Estados Unidos, estimándose que el 75 por ciento de las armas decomisadas en México tienen ese origen.

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Esta realidad hace indispensable la coordinación bilateral. La mandataria ha reforzado inteligencia, coordinación e investigación, trabajando con el secretario de Seguridad Ciudadana (SSCBC), el general Laureano Carrillo Rodríguez, y diversas agencias.

El municipio de Tijuana encabeza la concentración de los aseguramientos de armamento militar en la franja fronteriza. ı Foto: Especial.

Los aseguramientos se concentran en municipios fronterizos y urbanos. Tijuana encabeza la lista con el 47 por ciento del total de armas decomisadas. Le siguen Mexicali (28%), Tecate (12%), Ensenada (9%), Playas de Rosarito (2%), y San Quintín y San Felipe (1% cada uno).

El general Carrillo Rodríguez detalló que los operativos se realizan en estrecha colaboración con fuerzas federales, estatales y municipales, así como con autoridades consulares y agencias estadounidenses, incluyendo la ATF. El objetivo es identificar rutas de tráfico y fortalecer el intercambio de información.

En lo que va de 2024 y el inicio de 2025, se observa una tendencia al alza en el aseguramiento de armas en Baja California. Solo en el presente año, se han decomisado mil 150 armas de fuego y mil 436 cargadores, cifras que muestran la intensificación de los esfuerzos. Este volumen se proyecta a superar las mil 512 armas registradas en periodos previos.

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JVR