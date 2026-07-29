Baja California gana premio NovaGob por Ventanilla Digital innovadora

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda refrendó el compromiso de su administración por consolidar la autonomía tecnológica estatal.

Ciudadanos de Baja California ahora realizan sus trámites gubernamentales de forma más rápida y sencilla gracias a la Ventanilla Digital, una plataforma que ha sido reconocida con el Premio NovaGob México 2026. Este galardón destaca la innovación del Gobierno estatal en la modernización de servicios públicos, logrando reducir hasta un 70 por ciento los tiempos de espera y aumentando la eficiencia.

La plataforma, desarrollada por la Agencia Digital de Baja California, no solo agiliza la vida de los bajacalifornianos, sino que también ha generado un impacto económico significativo.

Plataforma incrementa recaudación

Ha incrementado la recaudación estatal en 477 millones de pesos y permitido un ahorro superior a 60 millones de pesos al eliminar licencias de software externas. Este reconocimiento se obtuvo en la categoría Innovación en Transformación Digital, superando a 173 proyectos de ocho países iberoamericanos.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda subrayó la importancia de este logro; “En Baja California seguiremos impulsando la digitalización de los servicios públicos para garantizar trámites sencillos, rápidos y eficientes para todas y todos los bajacalifornianos”, afirmó, destacando el compromiso de su administración con un gobierno centrado en las personas.

Gabriel Palombo, director general de la Agencia Digital, explicó que el éxito radica en el desarrollo de soluciones tecnológicas propias, como la plataforma BajaStac. Esto ha permitido al Gobierno del Estado fortalecer su autonomía digital y dejar de depender de proveedores externos, optimizando recursos y adaptando las herramientas a las necesidades locales.

El desarrollo encabezado por la Agencia Digital de Baja California redujo drásticamente los tiempos de respuesta en las ventanillas de atención. ı Foto: Especial.

Un pilar fundamental de esta estrategia es la Plataforma de Identidad Digital Única, Llave BC, que incorpora validación biométrica conectada al RENAPO y asistencia en Lengua de Señas Mexicana y lenguas indígenas; “La instrucción fue integrar a todas las dependencias en un solo ecosistema digital bajo estándares internacionales de accesibilidad”, detalló Palombo.

Este galardón de NovaGob se suma a una serie de reconocimientos que el Gobierno de Baja California ha recibido por su liderazgo en innovación. Entre ellos destacan el premio a "Las Más Innovadoras 2025" de Netmedia y el Premio u-GOB 2025 otorgado por el Senado de la República; estas distinciones consolidan a Baja California como referente en la modernización de la administración pública en México.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR