Sabores de Puebla llegan a CDMX; abren nueva tienda que apoya a productores

EL GOBERNADOR Alejandro Armenta encabezó en la oficina de representación del gobierno del estado en la Ciudad de México, ubicada en Paseo de la Reforma 373, la apertura de la tienda Puebla 5 de Mayo, un espacio de exhibición y comercialización que reúne 36 marcas y 76 productos elaborados por productoras y productores poblanos.

En el evento, el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Gabriel Chedraui, explicó que la marca Puebla 5 de Mayo identifica, promueve y respalda a las y los productores del estado, y que la nueva tienda busca ser un puente entre el campo poblano y uno de los mercados más grandes del país, con miras a atraer compradores, restauranteros, hoteleros y cadenas comerciales interesadas en adquirir productos en volumen.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, señaló que la transformación de cultivos como maíz, café, miel, agave, chile, aguacate, jamaica y nuez de Castilla en productos con valor agregado fortalece las cadenas productivas y genera mayores oportunidades para las y los productores, y destacó que actualmente 500 marcas de diversas cadenas agroalimentarias están consolidadas bajo este distintivo en alimentos, bebidas, condimentos, cosméticos y productos gourmet.

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Al corte de listón asistieron representantes de emprendimientos poblanos, entre ellas Mariel Román Rodríguez, productora de salsas del municipio de Tecamachalco; Abigail Mora Ortigosa, de la marca Casa Minas, productora de salsas y mermeladas en Tetela de Ocampo; y Valdemar Garrido Hernández, productor de café de la marca Dos Culturas, en Zacatlán, quienes compartieron cómo el respaldo estatal les ha permitido dar identidad, empaque y marca a sus productos.

El gobierno estatal precisó que, aunque en el espacio de la tienda se exhiben 76 productos, la oferta es mayor y se pondrá a disposición un catálogo ampliado para dar a conocer la diversidad de la producción poblana.

Con esta apertura, el Gobierno de Puebla reitera su compromiso de impulsar la riqueza comunitaria, ayudando a las y los productores no solo a producir más, sino a transformar y comercializar lo que generan, en línea con la visión de soberanía alimentaria que impulsan la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Sabores de Puebla llegan a CDMX; abren nueva tienda que apoya a productores

Ciudadanos de la capital ahora pueden encontrar lo mejor de Puebla en un solo lugar. La tienda "Puebla 5 de Mayo" abre sus puertas en Paseo de la Reforma, ofreciendo una selección de productos elaborados por manos poblanas.

Este nuevo punto de venta, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 373, piso 1B, alcaldía Cuauhtémoc, exhibe inicialmente 76 productos de 36 marcas, desde café y miel hasta salsas y condimentos, buscando acercar la riqueza gastronómica y artesanal del estado a los consumidores de la Ciudad de México.

Buscan establecer un puente directo entre el campo y el mercado

La iniciativa del Gobierno de Puebla busca establecer un puente directo entre el campo poblano y el vasto mercado de la capital del país. El objetivo es que productores locales accedan a un escaparate privilegiado, atrayendo a compradores, restauranteros y cadenas comerciales interesadas en adquirir productos en volumen.

Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico de Puebla, destacó que la marca "Puebla 5 de Mayo" es un distintivo que identifica y respalda a los productores del estado; “Esta tienda es un paso crucial para que nuestros productos lleguen a más mesas y negocios en la Ciudad de México”, afirmó durante la inauguración.

Por su parte, Ana Laura Altamirano Pérez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, subrayó el valor de transformar cultivos tradicionales como el maíz, café o agave en productos con valor agregado; “Fortalecer estas cadenas productivas genera mayores oportunidades y un ingreso más justo para nuestras familias productoras”, explicó.

Actualmente, más de 500 marcas agroalimentarias poblanas están consolidadas bajo este distintivo, abarcando desde alimentos y bebidas hasta cosméticos y productos gourmet, lo que demuestra la diversidad y calidad de la oferta estatal.

El distintivo Puebla 5 de Mayo reúne a más de 500 marcas agroalimentarias consolidadas en diversas regiones del estado. ı Foto: Especial.

Productores como Mariel Román Rodríguez, de salsas en Tecamachalco, y Valdemar Garrido Hernández, cafeticultor de Zacatlán, compartieron cómo el respaldo gubernamental les ha permitido mejorar la identidad y el empaque de sus productos, facilitando su comercialización.

Aunque la tienda inicia con 76 productos en exhibición, el gobierno estatal ha anunciado que se pondrá a disposición un catálogo ampliado para mostrar la vasta diversidad de la producción poblana a los interesados.

Con esta apertura, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con el impulso de la economía local y la riqueza comunitaria. La estrategia no solo busca aumentar la producción, sino también facilitar la transformación y comercialización de lo que se genera en el estado.

Esta visión se alinea con los esfuerzos por la soberanía alimentaria que promueven tanto el gobernador Alejandro Armenta como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, buscando fortalecer la capacidad del país para autoabastecerse con productos de calidad y origen local.

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JVR