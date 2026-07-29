Comerciantes de Acapulco respaldan a Beatriz Mojica en La Vacacional

La consejera nacional Beatriz Mojica Morga realizó un recorrido directo con comerciantes para dialogar sobre las necesidades del sector turístico.

Comerciantes y artesanos de la emblemática Cerrada de Los Cocos, en la colonia Vacacional de Acapulco, Guerrero, han refrendado su apoyo a Beatriz Mojica Morga, consejera nacional. Los locatarios, conocidos por sus artesanías y productos típicos, destacaron su cercanía y compromiso con las necesidades de la comunidad.

Durante un recorrido, Mojica Morga recibió el respaldo unánime de quienes dan vida a este espacio. Su visita se enmarcó en la difusión del mensaje de defensa de la transformación y la soberanía nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

María de la Luz Chávez Casarrubias, locataria del Pasillo de los Cocos, afirmó; “Estamos con Bety. Aquí, en el Pasillo de los Cocos, siempre va a tener las puertas abiertas. Preservamos lo típico de Acapulco, lo que nos representa como mexicanos”.

Sonia Mazón Hernández, artesana de coco y caracol, compartió; “Nosotras estamos con Bety Mojica, porque es la que camina, la que sí nos escucha. Es talento guerrerense y necesitamos que nos apoyen. Con Bety nos sentimos respaldadas”.

Joselyn Cisneros, de Curiosidades Chema, refrendó el sentir general; “Los locatarios y artesanos de La Vacacional estamos con Bety Mojica. Queremos que siga caminando con nosotros y que no se olvide del Pasillo de los Cocos”.

La preservación del trabajo artesanal resulta fundamental para la reactivación de la colonia Vacacional en el puerto de Acapulco, Guerrero. ı Foto: Especial.

Mojica Morga agradeció el respaldo, reconociendo que la defensa de la soberanía nacional abarca la protección y valoración del trabajo artesanal, fundamental para la identidad cultural y económica de Acapulco y de México.

El Pasillo de los Cocos, punto neurálgico para el turismo y la economía local, representa la riqueza cultural y resiliencia de Guerrero. La interacción directa entre figuras políticas y la base ciudadana es crucial para entender y atender sus necesidades; este apoyo refuerza la construcción política desde la base, valorando la labor de comerciantes y artesanos que preservan la esencia cultural mexicana.

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JVR