Voz de los artesanos

Comerciantes de Acapulco respaldan a Beatriz Mojica en La Vacacional

Destacan su cercanía y compromiso con el trabajo local, mientras ella impulsa la defensa de la transformación y soberanía nacional

La consejera nacional Beatriz Mojica Morga realizó un recorrido directo con comerciantes para dialogar sobre las necesidades del sector turístico.
La consejera nacional Beatriz Mojica Morga realizó un recorrido directo con comerciantes para dialogar sobre las necesidades del sector turístico. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Comerciantes y artesanos de la emblemática Cerrada de Los Cocos, en la colonia Vacacional de Acapulco, Guerrero, han refrendado su apoyo a Beatriz Mojica Morga, consejera nacional. Los locatarios, conocidos por sus artesanías y productos típicos, destacaron su cercanía y compromiso con las necesidades de la comunidad.

Durante un recorrido, Mojica Morga recibió el respaldo unánime de quienes dan vida a este espacio. Su visita se enmarcó en la difusión del mensaje de defensa de la transformación y la soberanía nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

María de la Luz Chávez Casarrubias, locataria del Pasillo de los Cocos, afirmó; “Estamos con Bety. Aquí, en el Pasillo de los Cocos, siempre va a tener las puertas abiertas. Preservamos lo típico de Acapulco, lo que nos representa como mexicanos”.

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Sonia Mazón Hernández, artesana de coco y caracol, compartió; “Nosotras estamos con Bety Mojica, porque es la que camina, la que sí nos escucha. Es talento guerrerense y necesitamos que nos apoyen. Con Bety nos sentimos respaldadas”.

Joselyn Cisneros, de Curiosidades Chema, refrendó el sentir general; “Los locatarios y artesanos de La Vacacional estamos con Bety Mojica. Queremos que siga caminando con nosotros y que no se olvide del Pasillo de los Cocos”.

La preservación del trabajo artesanal resulta fundamental para la reactivación de la colonia Vacacional en el puerto de Acapulco, Guerrero.
La preservación del trabajo artesanal resulta fundamental para la reactivación de la colonia Vacacional en el puerto de Acapulco, Guerrero. ı Foto: Especial.

Mojica Morga agradeció el respaldo, reconociendo que la defensa de la soberanía nacional abarca la protección y valoración del trabajo artesanal, fundamental para la identidad cultural y económica de Acapulco y de México.

El Pasillo de los Cocos, punto neurálgico para el turismo y la economía local, representa la riqueza cultural y resiliencia de Guerrero. La interacción directa entre figuras políticas y la base ciudadana es crucial para entender y atender sus necesidades; este apoyo refuerza la construcción política desde la base, valorando la labor de comerciantes y artesanos que preservan la esencia cultural mexicana.

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JVR

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