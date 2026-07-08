El Senado exige una investigación a fondo del asesinato de la Periodista Veracruzana Roxana Guzmán

La senadora, Laura Itzel Castillo Juárez, hizo un llamado para que el asesinato de la periodista Roxana Beatriz Guzmán Rodríguez sea investigado con rigor, perspectiva de género y sin descartar ninguna línea de investigación, incluida la relacionada con su labor periodística.

“Su muerte nos duele, cuando una mujer periodista es privada de la vida, no sólo se agrede a una persona y a una familia, sino que también se lastima la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada y la vida democrática de nuestro país”, subrayó.

Castillo Juárez dijo que corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos, identificar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales, y garantizar justicia para Roxana Guzmán y para su familia.

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En el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde en un par de meses el alcalde Daniel Serrano se modificó el presupuesto millonario que contempla el Programa Anual de Obras (PAO) para 2026. En diciembre se dio a conocer en Gaceta el PAO por un monto de 121.5 millones de pesos destinados a 26 obras.

Sin embargo, en febrero, el periódico oficial hizo público uno nuevo, ahora por un monto de 300 millones de pesos, para 58 obras. Parece lógico que el aumento en el número de trabajos justifique el incremento del gasto. El problema radica en que Serrano abona a la opacidad y entorpece las labores de fiscalización al echar a una misma bolsa los recursos propios, las participaciones federales y los fondos provenientes del Edomex y del Gobierno de México… Parece que se repite la historia de 2024, cuando la Auditoría Superior hizo señalamientos por 88 millones de pesos provenientes del FORTAMUN.

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Cuando la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López llegó hace poco más de una semana a registrarse en el WTC como aspirante a ocupar la candidatura del partido Morena al gobierno de Guerrero, iba muy segura de que ella le ganaría al resto de los suspirante; de hecho lo sigue creyendo, sin reparar que es otra la aspirante fuerte y se trata, como es bien sabido, de la senadora Beatriz Mojica.

Quizás la alianza que trató de establecer ni más ni menos que con el impresentable legislador morenista, Félix Salgado Macedonio, quien por cierto se ha dedicado a gimotear porque no pudo inscribirse en el referido proceso, le dio ese optimismo a la cuestionada munícipe.

Sin embargo, en el fondo hay un motivo muy poderoso: la Suprema Corte de Justicia del Acordeón, de la Nación, le ha extendido a Abelina López no uno, dos mantos de impunidad abiertamente guinda porque a la fecha, nadie sabe, nadie supo, qué pasó con la nada despreciable cantidad de poco más de 898 millones de pesos que la Federación le otorgó a Acapulco por los daños y destrozos que causó el huracán “Otis”, el mismo que Andrés Manuel López subestimó una noche antes del meteoro a la voz de no se le hacía para tanto alertar a la población del puerto que ya no volvió a ser el mismo luego del paso de “Otis”.

Y ahora, la alcaldesa acapulqueña que tiene muy mal humos, segín dicen los guerrerenses con mucho temperamento y que imita muy bien los sonidos de los huracanes, anda muy campante buscando ser la candidata de Morena, ahora en su segundo piso para Guerrero.

Va confiada de que se convertirá en la sucesora de la nada eficiente gobernadora Evelyn Salgado Pineda y eso que en lo que respecta al estado, los suspirantes rebasan la docena.

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Nos dicen que sin el ánimo de “quemar brujas” el Gobierno capitalino, debe revisar de manera cuidadosa los protocolos para eventos públicos y a partir de ya instalar una comisión de Gobierno que revise que se cumplan, porque no es el último evento masivo que se realiza, y entre más se reduzcan los riesgos será mucho mejor para la ciudadanía… Viene el 15 de septiembre, el desfile por el Día de Muertos y Año Nuevo. Son acontecimientos que atraen al turismo nacional e internacional, y que deben garantizar la seguridad de los asistentes.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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