El nudo interminable

La Presidenta ha expuesto algunos de sus motivos por los cuales no quiere extraditar a Rubén Rocha Moya. Quién sabe qué tanto le preocupen los otros nueve, incluyendo a los dos que ya están ante la justicia estadounidense; el que le preocupa es el gobernador con licencia.

La mandataria argumenta que si se extradita a Rocha al rato van a venir por más. Lo defiende más que pensando en las responsabilidades que eventualmente pueda tener el personaje, en lo que significa para su gobierno y el de López Obrador el personaje y el hecho mismo de extraditarlo. El gobernador con licencia podrá argumentar que no tuvo relación con el narcotráfico y el gobierno asegurar que no hay indicios de ello, pero los escenarios los rebasan.

Lo que ha vivido Sinaloa estos años es la violencia en las calles, secuestros, cierre de comercios, entre otros muchos agravios, lo que coloca a Rocha, si no como responsable de los hechos, lo cual es dudoso de creer, responsable, por lo menos, por omisión.

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La explicación dada ayer sobre el secuestro de El Mayo Zambada no disipó las dudas de toda la trama. No se puede sólo señalar a los gobiernos del PRIAN del apogeo del narcotraficante. La 4T pudo haber buscado la manera de detenerlo durante estos casi ocho años, si no lo hizo, peca de omisión.

El “Culiacanazo” fue una mala estrategia. De alguna manera le dio una salida, directa o indirecta, del gobierno a Ovidio Guzmán. En buena medida, a partir de ese momento se precipitaron muchas cosas. El gobierno no podía seguir como si no hubiera pasado nada después de su fracaso.

Su detención posterior y su extradición, sin mucho papeleo de por medio, terminó por ser la salida para un tema que, sin la menor duda, le estaba quemando al Gobierno federal.

Zambada fue llevado contra su voluntad a EU. Muchos elementos siguen sin estar claros. En la carta enviada días después de que fue detenido, después de su secuestro, y por los dichos de su abogado, es claro que el testimonio es que fue contra su voluntad, si esto no fuera cierto tanto El Mayo como su abogado estarían en perjurio, lo cual es altamente penado para la justicia estadounidense.

En términos jurídicos, esto desmentiría la hipótesis de que se habría entregado en un acuerdo con el hijo de El Chapo y la justicia de EU. Zambada no pudo existir sin la complicidad del Gobierno federal y el de Sinaloa. Es una historia de muchos años, lo cual ciertamente incluye a los gobiernos anteriores a la 4T, pero también a ésta.

La defensa de Rocha le ha servido a la Presidenta para encauzar una narrativa en favor de la soberanía, lo cual ante Trump tiene justificación y razón de ser. A pesar de ello, los flancos abiertos al interior del país no dejan de estar en la relación bilateral.

La narrativa en el sentido que EU trata y negocia con los “terroristas” es cierta, la cuestión es que la justicia estadounidense plantea que México convive complacientemente con ellos.

En medio de toda la maraña se asegura que al interior del gobierno ha habido fuertes discusiones en el sentido de que la no entrega de Rocha repercutió en las discusiones sobre el T-MEC. No deja de ser una versión más de la muy agitada relación con EU. Es una probabilidad, pero no somos de la idea de que sea un elemento fundamental para las decisiones que están tomando en el Gobierno de Trump con el tratado.

Por supuesto que quieren llevarse a todos los que están presumiblemente ligados al narcotráfico. Por momentos no sabemos si quieren trofeos o realmente quieren hacer justicia.

Cada día que pasa el nudo se hace cada vez más difícil de desatar, no se ve por dónde. El nudo interminable siempre ha existido, lo que pasa es que en pocos momentos se habían vivido tantos riesgos como ahora.

RESQUICIOS.

De los asuntos, que por ningún motivo nos debemos abstraer que son de focos rojos, es el ICE y su persecución de migrantes. Ayer un mexicano que evadió la detención fue baleado sin consideración, su nombre Lorenzo Salgado Araujo.