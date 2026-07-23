Beatriz Mojica suma perfiles clave para la transformación en Guerrero

El proyecto político de Beatriz Mojica Morga, enfocado en la defensa de la transformación en Guerrero, se fortalece con la incorporación de figuras clave de Acapulco, sumando experiencia en áreas sociales, públicas y deportivas. Este movimiento busca consolidar un vínculo directo con la ciudadanía y diversas comunidades del estado.

Mojica Morga destacó que la expansión de su iniciativa no se mide solo en cantidad, sino en la calidad y trayectoria de quienes se unen. “No estamos sumando solo nombres; incorporamos experiencia, capacidad de trabajo, presencia social y compromiso con Acapulco y Guerrero”, afirmó, subrayando el objetivo común de servir a la gente.

La diversidad de perfiles, que incluye a mujeres, jóvenes, deportistas y empresarios, enriquece la propuesta, creando un puente real con la sociedad. El proyecto se define como abierto, plural y cimentado en principios de honestidad, cercanía y resultados tangibles para la población guerrerense.

Estas asambleas, como la reciente en Acapulco, tienen un doble propósito: respaldar la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y defender la transformación nacional frente a posturas que buscan debilitar el movimiento de regeneración nacional. Esto resuena con el debate político actual en México sobre el futuro del país.

Las adhesiones de Beatriz Mojica cuentan con experiencia y capacidad de trabajo ı Foto: Especial

Entre las incorporaciones destacadas se encuentra María Luisa Fernanda Fontova Torreblanca, abogada con amplia experiencia en políticas de igualdad y atención a mujeres, quien dirigió el Instituto Municipal de la Mujer de Acapulco. Su trayectoria aporta una visión crucial para el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género en la región.

También se suma Gustavo Téliz Hernández, presidente de la asociación civil “Por Amor a Acapulco” y regidor suplente, reconocido por su labor en organización comunitaria, participación ciudadana, mejoramiento urbano y rescate de espacios públicos. Su experiencia territorial es fundamental para conectar con las necesidades de la población.

En el ámbito deportivo, Cristian Alarcón Navarrete Rosales, especialista en Educación Física y referente del handball en Guerrero y México, aporta su visión sobre el deporte como herramienta de disciplina, esperanza y transformación social, con formación internacional en Alemania.

Finalmente, Cristian Monroy Alarcón, empresario y exdirector de la Policía Turística de Acapulco, integra su experiencia para vincular el servicio público con el desarrollo económico y la creación de empleos en el puerto, un sector vital para la economía local.

Mojica Morga agradeció la confianza de los nuevos integrantes, asegurando que el proyecto continuará su recorrido por todo el estado de Guerrero, sumando voluntades y fortaleciendo su base ciudadana de cara a los desafíos futuros y la consolidación de la transformación.

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