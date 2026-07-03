Beatriz Mojica impulsa vivienda y turismo en Acapulco para prestadores

La senadora con licencia Beatriz Mojica Morga dialogó con los asesores de hospedaje para diseñar un plan de desarrollo social urbano.

Trabajadores del turismo en Acapulco, Guerrero, enfrentan condiciones laborales precarias y demandan apoyo urgente. La consejera nacional de Morena y senadora con licencia, Beatriz Mojica Morga, escuchó sus peticiones y presentó propuestas concretas para mejorar su calidad de vida y fortalecer la oferta turística del puerto.

Informadores de hoteles y asesores de hospedaje, primer contacto para muchos visitantes, expresaron la necesidad de contar con módulos turísticos adecuados para atender a los paseantes y resguardarse del clima.

Fernando Zárate, secretario general de Informadores de Hoteles de Acapulco, enfatizó la urgencia: “Necesitamos módulos donde los turistas nos localicen y podamos protegernos del sol y la lluvia”. La falta de seguridad social es otra preocupación. Jesús Santiago Flores, secretario de Asesores de Acapulco, lamentó: “No tenemos un sueldo ni salud. Hay compañeros de avanzada edad que nunca van a alcanzar una pensión”.

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Mojica reconoció la importancia de su trabajo: “Ustedes son la primera cara que ven los turistas cuando llegan a Acapulco”. Subrayó que la vivienda es un tema prioritario para el sector. “Para mí va a ser una prioridad que le invirtamos a la vivienda, que se repueble el centro, todo el anfiteatro”, destacó.

Explicó que ya existen esquemas accesibles para los prestadores de servicios, sin necesidad de Infonavit, con pagos mensuales de alrededor de 3 mil pesos mexicanos. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los empleados y revitalizar zonas clave del puerto.

El proyecto habitacional de la legisladora de Morena facilitará la adquisición de patrimonios inmobiliarios sin requerir puntaje del Infonavit. ı Foto: Especial.

Además de los hogares, Mojica Morga planteó diversas estrategias para impulsar el turismo. Propuso conectar la carretera de Toluca-Ixtapan de la Sal con la Autopista del Sol, facilitando el acceso desde el centro del país. También sugirió crear nuevas fechas vacacionales en septiembre y octubre, tradicionalmente de baja afluencia, como un festival afromexicano.

Un proyecto ambicioso es el Cablebús que conecte Renacimiento con el centro de Acapulco. Este sistema de transporte no solo reduciría los tiempos de traslado a 20 minutos, sino que también se convertiría en una nueva atracción, ofreciendo vistas panorámicas.

La visión de la legisladora con licencia se extiende a la recuperación del patrimonio cultural, incluyendo el Fuerte de San Diego, la Casa de Benito Juárez y la Hacienda de La Providencia. “Yo tengo el sueño de que Acapulco no sea una sola costera. Aspiremos a que tengamos muchas costeras”, concluyó, invitando a un desarrollo turístico más diversificado.

El encuentro, convocado por Santos Ramírez Cuevas, exsecretario de Turismo estatal, resalta la importancia de la colaboración entre las autoridades y el sector de servicios para trazar un futuro más próspero y equitativo para uno de los destinos más emblemáticos de México.

Sostuvimos una reunión con asesoras y asesores de hospedaje de Acapulco, donde dialogamos sobre los principales retos y oportunidades que enfrenta este importante gremio.



Escuchar sus experiencias, conocer sus propuestas y trabajar de la mano es fundamental para seguir… pic.twitter.com/020Wx6WE9X — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) July 2, 2026

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JVR