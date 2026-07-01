Morena acusa campaña de ultraderecha internacional

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que el partido no protegerá a ninguna persona que haya cometido irregularidades, aunque insistió en que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y resolverse por las autoridades competentes, y acusó que hay una campaña de desinformación, incluso de medios internacionales.

La dirigente partidista afirmó que se trata de una narrativa que ha sido impulsada desde hace varios años por sectores de la ultraderecha nacional e internacional para desacreditar a los integrantes de la Cuarta Transformación.

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Asimismo, informó que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, enviaron cartas a un medio de comunicación que publicó los señalamientos para solicitar aclaraciones sobre la información difundida.

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“Quien tiene pruebas que las presente y que las autoridades juzguen a quien tengan que juzgar. Resulta inadmisible que los medios de comunicación de alcance internacional, una vez más con fuentes anónimas, difundan señalamientos graves que buscan incidir en la vida interna de nuestro país”, señaló Montiel Reyes.

Agregó que el sábado sostuvo una reunión con el mandatario sonorense, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, para revisar el avance del proceso interno. Adelantó que el guinda reforzará su estrategia de comunicación mediante asambleas informativas permanentes en el país, con el propósito de mantener contacto directo con la ciudadanía y responder a las versiones que considera falsas.