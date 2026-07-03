Gobernadora Delfina Gómez reconstruye Circuito Independencia en Chiautla

Los habitantes de Chiautla, Estado de México, ahora cuentan con una vialidad renovada que mejora significativamente su día a día. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la reconstrucción del Circuito Independencia, Hidalgo y Aztlán de Tepetitlán, una obra clave que beneficia directamente a cerca de 11 mil residentes de la comunidad.

Con una inversión de 26.7 millones de pesos, este proyecto no solo facilita el tránsito, sino que también impulsa la economía local al generar mil 462 empleos, entre directos e indirectos. Estudiantes, trabajadores y comerciantes ahora tienen un acceso más seguro y eficiente para sus actividades cotidianas.

La reconstrucción abarcó 1.13 kilómetros de camino, transformando una infraestructura deteriorada en una vía moderna y funcional. Esta mejora es crucial para la movilidad diaria de miles de mexiquenses que transitan por la zona.

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La Gobernadora Delfina Gómez destacó la importancia de realizar obras completas y duraderas.

“Siempre que hacemos una obra, queremos hacerla de manera integral y que no sea por un momento de atención, para que después nos quede mal, porque está por abajo la red hidráulica o lo que es el drenaje. Aquí se hizo un gran esfuerzo”, afirmó, subrayando el compromiso con la calidad.

Esta noche entregamos a las y los vecinos de #Tepetitlán la reconstrucción del Circuito Independencia, Hidalgo y Aztlán, en el municipio de #Chiautla, una obra que transforma el entorno urbano y mejora la calidad de vida de más de 10 mil 800 habitantes.



En el 2026,… pic.twitter.com/qGsjS2ljJO — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) July 4, 2026

Un impacto significativo de esta modernización es el beneficio directo para la comercialización del pan artesanal de Tepetitlán. Esta tradición, que representa el sustento de numerosas familias y es parte fundamental de la identidad cultural de Chiautla, ahora cuenta con mejores condiciones para su distribución.

La inversión en infraestructura vial como esta es un motor para el desarrollo regional. Al mejorar las condiciones de transporte, se abren nuevas oportunidades para el comercio local y se fortalece el tejido social de las comunidades.

La mandataria estatal reiteró su compromiso con los ciudadanos. “En el Estado de México, con los funcionarios y los servidores públicos, estamos haciendo el mejor esfuerzo que podemos, porque es una respuesta de lo que ustedes como ciudadanos nos han dado que es su confianza, y yo siempre he dicho la confianza se debe de honrar, así como la palabra, y por eso yo vengo a ratificar mi compromiso, a través de nuestras acciones, a través de nuestro trabajo”, expresó.

Los trabajos realizados incluyeron la demolición y retiro de la carpeta asfáltica antigua, excavaciones, nivelación de la calle y la construcción de pavimento hidráulico de alta resistencia. Además, se instalaron guarniciones, banquetas, luminarias, señalización horizontal y vertical, así como reductores de velocidad y balizamiento vial para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Esta obra se enmarca en el “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, una iniciativa del Gobierno del Estado de México para impulsar el desarrollo y bienestar en todas las regiones de la entidad. La entrega del Circuito Independencia es un ejemplo tangible de este esfuerzo. Durante el evento, la Gobernadora estuvo acompañada por funcionarios estatales y municipales, incluyendo a Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos estatal; y Gonzalo Bojorges Conde, Presidente Municipal de Chiautla, entre otros.

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MSL