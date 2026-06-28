Beatriz Mojica y la Costa Chica de Guerrero respaldan a Claudia Sheinbaum: ‘No estás sola’

La Consejera Nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, encabezó este domingo un mensaje de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la asamblea de defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional realizada en Igualapa, Guerrero.

“Desde Igualapa, la Costa Chica le dice a Claudia Sheinbaum: ‘No estás sola, no estás sola’”, expresó.

El evento fue convocado por Jacinto González Varona, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, con la presencia de militantes y ciudadanos de la región.

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En su intervención, Mojica Morga señaló que la unidad en Morena “es fundamental” porque “vamos a defender la transformación y vamos a defender la soberanía nacional”.

Subrayó que antes “el dinero se lo gastaban unos cuántos y al pueblo no le llegaba nada”, y contrastó que actualmente existen pensiones, becas, apoyos para personas con discapacidad, así como apoyos para el campo, caminos artesanales y recursos directos a pueblos indígenas y afromexicanos.

La Consejera Nacional destacó el camino artesanal que conecta con San Juan y el ahorro de tiempo que representa para traslados médicos y urgencias. Afirmó que actualmente los recursos llegan directo a las comunidades y comisarios, lo que no ocurría en gobiernos anteriores.

“La transformación tiene que seguir avanzando hasta el último rincón”, dijo, y señaló que el bienestar significa que las familias tengan vivienda, empleo bien pagado, seguridad, acceso a la educación, salud y todos los servicios. Se identificó como afromexicana y recordó el papel de los pueblos afromexicanos en la Independencia junto a Vicente Guerrero: “La patria no se vende, la patria se defiende”.

A su vez, saludó a Alfredo González, presidente municipal de Igualapa; a Claudia Sierra Pérez, diputada local del distrito 16 ; a karina Jiménez, secretaria de Finanzas del CEE de Morena; a Maribel Santiago, secretaria de Mujeres; así como a Abelina López Rodríguez y demás asistentes.

Jacinto González Varona, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, agradeció la presencia de Beatriz Mojica Morga e hizo un recuento histórico de la Independencia, la Reforma y la intervención extranjera, y señaló que hoy Morena no busca ayuda externa sino organización, como lo hicieron Benito Juárez y Zapata. Llamó a la militancia a explicar en territorio por qué se debe mantener la transformación.

cehr