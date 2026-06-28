Asesinan a Apolonio Álvarez Montes, exalcalde de Igualapa, en Guerrero

Apolonio Álvarez Montes, expresidente municipal de Igualapa, Guerrero, fue asesinado este domingo en un ataque armado en la localidad de San Juan de los Llanos, ubicada en la Costa Chica.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó la “cobarde agresión”, y exigió a las autoridades una investigación “pronta, exhaustiva y transparente” para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Al manifestar lamentar la “irreparable pérdida” del exalcalde, el Partido Verde llamó a fortalecer la seguridad en Guerrero, al señalar que “la violencia no puede seguir arrebatando vidas ni vulnerando la paz de las y los guerrerenses”.

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“Desde el Partido Verde reiteramos nuestro compromiso con la construcción de un Guerrero donde prevalezcan la paz, la legalidad y el Estado de Derecho, haciendo un llamado a fortalecer las acciones que permitan recuperar la tranquilidad y la seguridad de todas y todos los ciudadanos”, expresó el Comité Ejecutivo Estatal.

Comunicado del Partido Verde por el asesinato de Apolonio Álvarez Montes. ı Foto: PVEM Guerrero

¿Cómo ocurrió el homicidio del exalcalde?

De acuerdo con reportes policiales citados por la prensa local, el ataque armado ocurrió alrededor de las 11:00 horas sobre la Carretera Federal 200, en las inmediaciones del acceso principal a la comunidad de San Juan de los Llanos.

Presuntamente, hombres armados interceptaron la camioneta de redilas en la que viajaba el exalcalde, acompañado de otra persona, y dispararon en su contra para luego huir del lugar.

Fotografías difundidas en redes sociales dan cuenta de múltiples impactos de bala en la ventanilla del lado del conductor.

Autoridades aseguraron el punto en el que fue asesinado el exalcalde. ı Foto: Facebook, Quetzalapa Informa

Elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar, y, según medios locales, el perímetro quedó bajo resguardo para las primeras diligencias ministeriales.

Apolonio Álvarez Montes encabezó el ayuntamiento de Igualapa en los periodos 2005-2008 y 2018-2021, ambos como abanderado del PVEM. En 2024 también participó en el proceso electoral local como candidato a la presidencia municipal.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha difundido más detalles sobre el homicidio del exalcalde.

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cehr