Marchan para exigir avances por Ayotzinapa

Movilización de estudiantes, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en la Ciudad de México, ayer.

ESTUDIANTES de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, así como integrantes de colectivos de búsqueda, realizaron este viernes una marcha sobre Paseo de la Reforma para exigir justicia y el esclarecimiento del caso, al cumplirse 11 años y nueve meses de la desaparición de los estudiantes ocurrida en Iguala, en el estado de Guerrero.

La movilización partió del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, como parte de las jornadas mensuales que los familiares realizan para mantener vigente la exigencia de verdad y justicia por los hechos registrados la noche del 26 de septiembre de 2014.

El Tip: EL centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtió la posibilidad de intercepciones por parte de corporaciones capitalinas al ingresar a la CDMX.

Previo al inicio de la marcha, estudiantes normalistas e integrantes del colectivo de personas desaparecidas “Lupita Rodríguez Narciso” realizaron una protesta en la capital del país para reiterar su demanda de avances en las investigaciones y de atención a las familias de personas desaparecidas.

Durante el acto, el representante del colectivo, David Molina Rodríguez, criticó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al señalar una contradicción entre su discurso sobre la defensa de la soberanía nacional y las decisiones tomadas con motivo de la organización del Mundial de Futbol 2026.

250 personas fueron contabilizadas en la marcha de ayer

“La Presidenta dice defender la soberanía nacional, pero permitió que un organismo como la FIFA viniera a imponer sus reglas en México para celebrar el Mundial de Futbol. Además, prefirió recibir al pato Merlín en la mañanera, pero desde hace más de seis meses se niega a recibir a las madres buscadoras, quienes buscan ser escuchadas por las autoridades en busca de sus hijos”, expresó.

Los familiares de los normalistas también denunciaron que fueron retenidos por elementos de seguridad en la caseta de ingreso a la Ciudad de México cuando se trasladaban para participar en las actividades conmemorativas.