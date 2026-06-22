Marina decomisa más de dos toneladas de cocaína en Guerrero

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de 2.1 toneladas de cocaína en dos operaciones marítimas recientes en Guerrero, donde personal naval detuvo a cinco personas, de acuerdo con información difundida por autoridades federales.

Con base en el balance federal, las operaciones marítimas en Guerrero representan alrededor de 4.2 millones de dosis de cocaína fuera de circulación y una afectación económica superior a 406 millones de pesos para grupos de la delincuencia organizada.

Elementos navales realizaron las acciones en el mar como parte de los operativos contra el tráfico de drogas en las costas mexicanas, especialmente en el Pacífico. El comunicado no detalló el punto exacto del despliegue ni la identidad de los detenidos.

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Autoridades federales destacaron que estos decomisos forman parte de la estrategia contra el traslado de narcóticos por rutas marítimas, una vía que la Semar mantiene bajo vigilancia con unidades operativas en distintos litorales del país.

2.1 toneladas de cocaína fueron decomisadas en Guerrero ı Foto: Especial

En lo que va de este año, Semar acumula al menos 13 operativos marítimos contra cocaína en el Océano Pacífico, con acciones frente a Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. El registro incluye seis aseguramientos consecutivos durante mayo, además de los golpes de junio frente a Guerrero, uno con mil 360 kilos en Boca Chica, Tecpan de Galeana, y otro con 829 kilos a 195 millas náuticas al sur del estado, este último con cinco personas detenidas.

Durante la presente administración, la Secretaría de Marina reportó más de 73 toneladas de cocaína aseguradas en mares mexicanos, según el balance incluido en el informe oficial. Con las acciones en Guerrero, la institución naval reforzó el registro de decomisos en aguas nacionales y mantuvo la participación federal contra el tráfico de droga por vía marítima.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este decomiso en conjunto con uno realizado en Tlaxcala ha permitido asegurar alrededor de tres toneladas de cocaína, por lo que las autoridades federales han logrado que al menos seis millones de dosis no lleguen a las calles.

“Con estos resultados, en la presente administración suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en mares mexicanos”, expresó el secretario en una publicación en la red social X.

Personal de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron una orden de cateo en Tlaxcala, donde aseguraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

Asimismo, en operaciones marítimas encabezadas por @SEMAR_mx en… pic.twitter.com/aNPVGSp6lz — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

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