Decomisan 137 kg de droga en puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay 5 extranjeros detenidos

Golpe al crimen de más de 29 mdp

Autoridades federales decomisaron un cargamento con más de 137 kilogramos de presunta cocaína tras una operación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hechos por los cuales, además, se detuvo a cinco personas extranjeras.

El aseguramiento representa un golpe al crimen organizado de 29 millones 711 mil pesos, según autoridades federales.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se llevó a cabo un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) en el recinto portuario ubicado en el citado municipio.

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Semar llevaba a cabo labores de patrullaje, ante reporte de buque con cargamento irregular. ı Foto: Semar

El operativo inició cuando personal naval, que realizaba labores de patrulla y vigilancia marítima, daba seguimiento al arribo al puerto de un buque mercante que contaba con un alertamiento por el posible transporte de mercancía ilícita.

Al llegar el buque, elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de la Semar efectuaron labores de inspección a los contenedores transportados a bordo de la embarcación, en los cuales se identificaron irregularidades.

De esta forma, en uno de los contenedores se encontraron ocultos cinco bultos con presunta droga. Particularmente, se hallaron 139 ladrillos con un peso aproximado de 137 kilogramos de presunta cocaína.

Con ayuda de binomios caninos, fueron decomisados paquetes irregulares. ı Foto: Semar

Además, como resultado de estas acciones, fueron detenidas cinco personas de nacionalidad ecuatoriana, presuntamente relacionadas con el transporte del cargamento ilegal.

“A los detenidos les fueron leídos sus derechos de ley y, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso”, se lee en el comunicado de la SSPC.

Mientras que, según estimaciones de la Secretaría, el decomiso efectuado en Lázaro Cárdenas representa un golpe al narcotráfico por 29 millones 711 mil pesos, además de que se evita que 274 mil dosis de presunta cocaína lleguen a la sociedad.

En una acción coordinada en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal naval en coordinación con @AduanasMx, @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron un contenedor con aproximadamente 137 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas de nacionalidad extranjera.



Este… pic.twitter.com/mglJuRrd0F — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 19, 2026

En el operativo, además de la Semar y la SSPC, participó personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de Aduanas de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La SSPC destacó que esta operación fue resultado de “la efectividad de la coordinación interinstitucional entre las autoridades marítimas y aduaneras para fortalecer los mecanismos de seguridad en los puertos nacionales”.

Con esto, según la Secretaría, se “preserva el Estado de derecho” y se impide que “sustancias ilícitas afecten en la salud y el bienestar de la población”.

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