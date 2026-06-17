Homicidio doloso disminuye 46% en lo que va del sexenio

A 20 meses del inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el número de asesinatos registrados a lo largo del país cayó 46 por ciento y se han detenido a más de 56 mil personas por delitos de alto impacto.

Durante la presentación del informe de la incidencia delictiva en la conferencia presidencial de este martes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio de homicidio doloso que se registró entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 pasó de 86.9 a 47.3 casos diarios, siendo este el mes más bajo del sexenio, lo que, además, representa 39 homicidios menos por día.

EL DATO: DURANTE el gobierno del expresidente López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, se registraron 95 mil 19 detenidos, 39 eran relevantes.

Asimismo, éste fue el mayo más bajo en el mismo indicador en los últimos 12 años, mientras que el periodo de los primeros cinco meses de 2026 se ubicó como el más bajo en la última década.

Hasta ahora, ocho entidades federativas concentran 54 por ciento del total de asesinatos en la República: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Estado de México, Guerrero y Veracruz. Además, 28 de las 32 entidades federativas registraron una disminución en este mismo tipo de delito.

Marcela Figueroa comentó que estos resultados muestran la coordinación del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas. Al ahondar en la situación que atraviesa el estado de Guerrero, destacó que, entre octubre de 2024 y mayo de 2026, pasó de un promedio diario de 6.6 a 2.9 homicidios.

Con relación a los delitos de alto impacto, la tendencia bajó 31 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de este año, pues pasó de 636.6 a 437.7 registros en promedio diario. Al comparar con los últimos nueve años, la disminución estimada fue de 53 por ciento.

COMO LO HEMOS dicho en otras ocasiones, esto no hubiera sido posible sin una estrategia o, dicho de otra manera, gracias a la estrategia y a la honestidad hay resultados: 46 por ciento homicidios menos CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México



El crimen que ha mostrado una mayor reducción es el secuestro extorsivo, de 32.1 por ciento, seguido por el robo a transportista con violencia, con 25.7 por ciento. En promedio, durante el sexenio de la Presidenta se han capturado a más de dos mil 800 personas vinculadas a delitos que atentan contra la seguridad de la población mexicana cada mes.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que, de octubre de 2024 a mayo de 2026, se han detenido a 56 mil 134 personas por delitos de alto impacto. Además, se han asegurado dos mil 407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración, así como 419.3 toneladas de drogas.

Además, puntualizó que con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 31 de mayo de 2026, se han capturado a mil 468 extorsionadores en 24 entidades federativas. Destacó que suman más de 71 toneladas de cocaína aseguradas en altamar.

En el último mes, destacó el operativo realizado en Cholula, Puebla, que llevó a la captura de Homero “N”; en Sinaloa, la detención de 11 personas, entre las que se encontró un líder regional dedicado a la producción de drogas, y acciones en Quintana Roo y Campeche.

Al realizar un balance de los resultados de los operativos para atacar las principales células que generan violencia en el país, entre 2024 y 2026, destacó la captura de seis criminales de alto perfil, como Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, El Jardinero, El Máximo, El Pichón, El Güerito y El Flaquito. También resaltó el arresto de funcionarios públicos vinculados a la delincuencia en Morelos, derivado del operativo Enjambre.

Debido a estos resultados, la jefa del Ejecutivo federal extendió un reconocimiento al Gabinete de Seguridad, ante el que, además, expresó admiración.

Al cierre del balance, Sheinbaum Pardo dedicó una mención a cada una de las y los funcionarios encargados de esta materia por la labor que llevan a cabo desde el área que les toca.

“Al general Briseño como comandante de la Guardia Nacional. Son 120 mil hombres y mujeres que coordina el general Briseño. Y está 24 horas atento a lo que ocurra en el país. A Marcela Figueroa, que nos coordina en muchos sentidos. Al Almirante secretario, que no solamente cuida los mares, las costas, sino que nos cuida a todos los mexicanos.

31 Casos se registraron durante el pasado 15 de junio

“Al general secretario, el general Trevilla, por su profesionalismo y su entrega a México. A Omar García Harfuch, que también es un extraordinario servidor público, honesto, trabajador. Y a Rosa Icela Rodríguez, que también nos coordina en mucho a todos”, comentó.

Agregó: “Entonces, yo: mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración. Y son servidores públicos excepcionales que quieren a México y quieren a su pueblo”.

LUPA SOBRE AMPAROS POLÉMICOS

EL GOBIERNO de la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) investigue aquellos casos donde jueces concedan amparos o suspensiones en favor de criminales.

Durante su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal comentó que la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, presentará tal solicitud al tribunal con inmediatez.

“La secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) y ahora Luisa María, como consejera jurídica: en el caso de algún juez que haya otorgado una suspensión, un amparo, se solicita de inmediato al Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial, que investigue el caso”, explicó la mandararia.

La declaración fue dada bajo el contexto del reciente amparo que un juez del Estado de México dio a Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, hermano de quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho.

Yulia Bonilla