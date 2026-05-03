Aseguran más de dos toneladas de droga en Golfo de Tehuantepec; estiman golpe al ‘narco’ de 4mdp

Aseguran más de dos toneladas de droga en Golfo de Tehuantepec.

Autoridades federales llevaron a cabo un operativo en el Golfo de Tehuantepec que derivó en un aseguramiento de más de dos toneladas de droga, lo cual resultó en una afectación para el crimen organizado estimada en más de cuatro millones de pesos.

Así lo informó el Gabinete federal de Seguridad en una publicación en redes sociales, en donde aseguró que el operativo fue ejecutado por la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en aguas del Golfo de Tehuantepec.

Destacó que, resultado del mismo, se aseguraron “más de dos toneladas de cocaína”, lo cual, detalló, representa una afectación estimada de más de cuatro millones de pesos para el crimen organizado.

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“Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles”, se lee en la publicación del Gabinete federal de Seguridad.

Finalmente, el Gabinete de seguridad enfatizó que estos resultados son gracias a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante la cual, remarcó, se han asegurado más de 65 toneladas de cocaína en operativos marítimos.

No se han informado más detalles sobre este operativo o si hubo detenidos como resultado del mismo. Se espera que más información sea brindada pronto por las dependencias del Gabinete federal de seguridad o mediante el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Ayer, la Secretaría de Marina informó que localizó y destruyó nueve plantíos de presunta marihuana presuntamente vinculados con organizaciones del crimen organizado tras un operativo en San Quintín, Baja California.

Así lo informó la corporación de seguridad a través de un comunicado, en donde destacó que el sembradío, de aproximadamente 24 mil 983 metros cuadrados, fue identificado en las inmediaciones del Cerro Picacho del Diablo y la Sierra de San Pedro Mártir.

Además, en un secadero localizaron cuatro bolsas con aproximadamente 10 kilogramos, cada una, de presunta marihuana, así como 70 kilogramos del mismo enervante.

Con información de César Huerta.

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