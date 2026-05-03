Morena renueva este domingo dirigencia en medio de tensiones políticas; Montiel llega con respaldo de la mayoría

Morena renovará su dirigencia, tras salida de Luisa María Alcalde (izq.) para integrarse al Gobierno federal; Ariadna Montiel (der.) podría ocupar el cargo.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) celebra este domingo su VIII Congreso Nacional Extraordinario, en el que definirá cambios en su dirigencia nacional, ante movimientos estratégicos, y en medio de tensiones por señalamientos a algunos de sus militantes.

Con un llamado a la unidad y el rechazo a una supuesta crisis partidista, Morena llevará a cabo este encuentro en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se elegirá a su séptima dirigencia nacional.

En este proceso, Ariadna Montiel, exsecretaria de Bienestar, llega con amplio respaldo para asumir la presidencia del partido. Además, ocurre tras la salida de Luisa María Alcalde de dicho cargo, quien se integrará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

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Luisa María Alcalde Luján deja liderazgo de Morena para integrarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cuartoscuro

De ser ratificada en la dirigencia, Montiel Reyes tendrá como principal encomienda encabezar la estrategia rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en coordinación con Citlalli Hernández Mora, quien dejó la Secretaría de las Mujeres para asumir la titularidad de la Comisión Nacional de Elecciones.

De acuerdo con la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, el Congreso, considerado el máximo órgano de decisión del partido, también renovará la Secretaría de Finanzas y reorganizará cuadros internos con miras a fortalecer su estructura territorial de cara a los próximos comicios.

Al encuentro se prevé la asistencia de consejeros, militantes y figuras relevantes del movimiento, incluidos gobernadores, legisladores y liderazgos regionales, quienes definirán el rumbo del partido hasta 2027.

Ariadna Montiel Reyes, ahora exsecretaria del Bienestar. ı Foto: Cuartoscuro

Además, el proceso interno se desarrolla en un entorno complejo, donde Morena busca mantener cohesión interna y fortalecer su proyecto político frente a diversos desafíos.

En días recientes, el partido ha enfrentado controversias derivadas de investigaciones que señalan presuntos vínculos entre funcionarios afiliados y grupos del crimen organizado, lo que ha intensificado la presión mediática y política.

Uno de los casos más relevantes es el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien solicitó separarse temporalmente del cargo en medio de señalamientos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Militantes de Morena han acusado injerencia de Estados Unidos y han solicitado que las acusaciones se llevan a cabo con pruebas pertinentes. No obstante, otras figuras del guinda, como la ya mencionada Hernández Mora, o la senadora Guadalupe Chavira, se han pronunciado en favor de la licencia de Rocha Moya y de otras figuras acusadas.

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