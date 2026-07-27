Puebla impulsa artesanos con 4.5 mdp y fortalece la economía local

Artesanos de Puebla reciben un impulso económico significativo con una inversión superior a 4.5 millones de pesos, destinada a 10 proyectos clave en seis microrregiones; este apoyo busca fortalecer su actividad productiva, generar riqueza comunitaria y preservar el patrimonio cultural que representan sus oficios.
Desde Tepeaca, el gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó: “Donde haya artesanos, ahí debe estar el Programa de Obra Comunitaria, tenemos que apoyar a las y los artesanos".
Apoyo con respaldo inmediato para tres grupos en Santiago Acatlán
Su administración instruyó a delegados de Bienestar a priorizar a los artesanos, con respaldo inmediato para tres grupos en Santiago Acatlán; el Gobierno del Estado será el principal aliado de los productores, adquiriendo directamente piezas elaboradas por manos poblanas para fortalecer la economía regional.
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“La forma de combatir la pobreza es generar riqueza”, afirmó Armenta; explicó que la Obra Comunitaria brinda oportunidades a microempresarios y artesanos, anunciando apoyo adicional para materiales y desarrollo de marcas, crucial para su competitividad. El ejecutivo estatal reconoció la labor de los artesanos por preservar tradiciones con barro policromado, espuelas, nacimientos, molcajetes y calzado.
El coordinador Edgar Chumacero Hernández detalló que los recursos benefician a nueve municipios; la inversión de este año, superior a los 4.5 millones de pesos, representa un crecimiento del 120 por ciento respecto a los 2.08 millones destinados a cinco proyectos en 2025. La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, destacó que el turismo ofrece la oportunidad de conocer talleres familiares y preservar oficios tradicionales como los yeseros, canteros y creadores de barro policromado, promoviendo sus productos en ferias nacionales e internacionales.
El presidente municipal de Tepeaca, Julián Alfredo Velázquez Romero, reconoció el respaldo a los artesanos de Santiago Acatlán, cuyas figuras de ónix, yeso y cerámica gozan de reconocimiento internacional.
En representación de los beneficiarios, María Félix Torres González expresó que nunca antes este gremio había recibido un apoyo de tal magnitud, señalando que los recursos permitirán adquirir materiales y herramientas esenciales. Este programa no solo impulsa la economía, sino que también asegura la continuidad de las tradiciones artesanales que dan identidad a Puebla.
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JVR