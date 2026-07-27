Aguascalientes recibe inversión Huatai Mould; prevén creación de 250 empleos para el Bajío

La gobernadora Tere Jiménez encabezó el anuncio oficial de la nueva inversión industrial en Palacio de Gobierno.

Aguascalientes se prepara para una importante inyección económica y de empleo; la empresa Huatai Mould anunció una inversión superior a 520 millones de pesos para instalar su primera planta en México, prometiendo la creación de 250 puestos de trabajo directos en el estado. Este proyecto busca fortalecer la cadena de suministro de la industria automotriz local.

La nueva factoría, que se ubicará en el Parque Industrial La Aurora, en San Francisco de los Romo, representa una oportunidad significativa para los habitantes de la región, ofreciendo empleos especializados y contribuyendo al desarrollo económico del Bajío; se espera que la planta inicie operaciones a finales de 2026.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, celebró la llegada de Huatai Mould, destacando el compromiso de su administración con el crecimiento y la atracción de tecnología de punta; “Estamos muy contentos de que estén en Aguascalientes, cuenten con nosotros para que sigan creciendo, porque aquí estamos abiertos a que llegue la mejor tecnología", afirmó la mandataria.

Jiménez subrayó que la elección de Aguascalientes por parte de empresas internacionales es un reflejo de las condiciones competitivas que ofrece la entidad, incluyendo su estabilidad económica, seguridad, infraestructura robusta, talento humano calificado y una ubicación estratégica privilegiada para el sector manufacturero.

Esta mañana sostuve una reunión con directivos de la empresa Huatai Mould, en donde nos anunciaron una inversión superior a 520 millones de pesos para instalar una planta de producción en el estado, proyecto que permitirá la creación de 250 empleos y fortalecerá la cadena de… pic.twitter.com/bQDiwTjZqQ — Tere Jiménez (@TereJimenezE) July 27, 2026

La inversión de Huatai Mould se enfocará en el diseño y fabricación de moldes de fundición de alta y baja presión, así como componentes de aluminio y zinc esenciales para la industria automotriz; también producirá herramentales, realizará maquinado de precisión y ensamblaje, diversificando la oferta local.

Lingsong Zhang, director de Ventas de Shenyang Huatai, explicó que esta expansión es clave para la estrategia global de la compañía, buscando consolidar su presencia en Norteamérica y responder a la creciente demanda del sector automotriz en la región; la planta de Aguascalientes será fundamental en este objetivo.

Actualmente, Huatai Mould opera seis plantas de producción en China y tiene presencia comercial en Europa, Norteamérica y Asia; la instalación en Aguascalientes marcará un hito al ser la primera de la empresa no solo en México, sino en todo el continente americano, consolidando la posición del país como un polo de atracción para la manufactura avanzada.

Este anuncio se realizó en una reunión en Palacio de Gobierno, donde estuvieron presentes directivos de Huatai Mould y funcionarios estatales, reafirmando el respaldo institucional a este proyecto que promete impulsar la economía y la generación de empleo de calidad en Aguascalientes.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR