Aguascalientes capta inversión extranjera récord; impulsa empleo

La gobernadora Tere Jiménez encabezó la presentación del balance financiero que coloca a la entidad en la vanguardia de la competitividad en México.

Aguascalientes vive un momento clave para su economía. Durante el primer trimestre de 2026, el estado captó una cifra histórica de inversión extranjera directa (IED) que supera los 5.8 mil millones de pesos mexicanos, lo que representa un crecimiento del 211% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este flujo de capital se traduce directamente en más oportunidades laborales y un mayor dinamismo económico para las familias de la región.

Aguascalientes, un destino atractivo para empresas globales

Este notable incremento posiciona a Aguascalientes como un destino atractivo para empresas globales, fortaleciendo su infraestructura y la calidad de vida de sus habitantes.

La llegada de nuevas inversiones y la expansión de proyectos existentes son pilares para el desarrollo sostenido del estado.

El dinamismo comercial derivado de la estrategia de Tere Jiménez impactará de forma directa en la proveeduría y las cadenas de suministro regionales. ı Foto: Especial.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, destacó que estos resultados reflejan la confianza de empresas internacionales en la entidad. “Nuestra estabilidad económica, ubicación estratégica, infraestructura competitiva y el talento humano calificado son factores clave que nos hacen atractivos para la inversión”, afirmó el funcionario.

La entidad se beneficia de un entorno favorable para los negocios, lo que ha permitido que naciones como Japón, Alemania y Estados Unidos consoliden su presencia. Estos países se mantienen como los principales inversionistas, fortaleciendo sectores estratégicos que impulsan el desarrollo económico local y nacional.

Iniciativa busca fortalecer las empresas ya establecidas

La estrategia de promoción económica impulsada por la gobernadora Tere Jiménez ha sido fundamental. Esta iniciativa busca no solo atraer nuevas empresas, sino también fortalecer las ya establecidas, generando así más y mejores oportunidades de empleo para los aguascalentenses.

La colaboración estrecha entre el Gobierno del Estado, el sector empresarial y organismos internacionales es constante. Esta agenda activa de vinculación y promoción permite mostrar las ventajas competitivas de Aguascalientes a inversionistas tanto nacionales como extranjeros, asegurando un flujo continuo de capital.

La atracción de nuevas corporaciones y la expansión de proyectos ya en marcha contribuyen significativamente al crecimiento económico de la región. Esto impulsa la innovación, fortalece las cadenas productivas y, lo más importante, favorece la creación de empleos mejor remunerados para las familias.

Con estos resultados, Aguascalientes reafirma su liderazgo como uno de los principales polos de desarrollo industrial y económico en México. La dinámica de crecimiento sostenido que presenta el estado genera más y mejores oportunidades para toda su población, consolidando su futuro.

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JVR