Aguascalientes, sede de la Feria Internacional del Caballo 2026.

Aguascalientes se alista para la Feria Internacional del Caballo (FICAGS) 2026, un evento ecuestre continental del 31 de julio al 16 de agosto en Isla San Marcos. Con acceso gratuito familiar, promete ser el encuentro más grande y completo de su tipo en América.

Por más de dos semanas, se admirarán ejemplares de razas icónicas: cuarto de milla, pinto, appaloosa, frisón, español, lusitano, árabe, Caballo Mexicano y miniatura. Exhibiciones y competencias incluyen charrería, arquería ecuestre, carreras de barriles, adiestramiento y caballos bailadores, mostrando su belleza y destreza.

FICAGS 2026 llega a la Isla San Marcos

FICAGS 2026 ofrecerá un programa extenso para todas las edades: juegos mecánicos, granja didáctica, equinoterapia y espectáculos ecuestres. Un show medieval y una galería de arte ecuestre y taurino, única en su tipo, complementarán la oferta cultural.

La feria impulsará la economía local con zona gastronómica de sabores regionales, expo agroalimentaria y área comercial. El pabellón "Hecho en Aguascalientes" será un escaparate para productos locales, fortaleciendo identidad y comercio. Este evento posiciona a Aguascalientes como punto clave para turismo e inversión en México.

Actividades familiares gratuitas en Aguascalientes

Para entusiastas y profesionales, el Foro Academia presentará clínicas, talleres y conferencias. Especialistas nacionales e internacionales compartirán conocimientos sobre historia, comportamiento y manejo de los caballos, enriqueciendo la experiencia y fomentando el sector ecuestre en el país.

“Este evento es un orgullo para Aguascalientes y para México”, comentó un representante del Gobierno del Estado. “Nos consolida como un referente nacional e internacional en el ámbito ecuestre, atrayendo a miles de visitantes y proyectando nuestra cultura y tradición“, dijo.

La Feria Internacional del Caballo 2026 es fruto de la coordinación entre el Gobierno del Estado de Aguascalientes, la Asociación de Criadores y Caballistas del Estado de Aguascalientes (ACCEA), la Asociación Internacional del Caballo Mexicano (Aicamex), Ganadería Las Morerías, Ganadería Estancia San Francisco y otros actores del sector. Esta unión de esfuerzos subraya el compromiso regional de promover la cultura del caballo y ofrecer eventos de calidad mundial.

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JVR