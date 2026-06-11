Apertura del Mundial paraliza medio país, con el día libre para los alumnos

EN LA PLAZA de los Mártires de Toluca instalaban ayer una pantalla gigante.

El furor mundialista y su esperada inauguración va a paralizar hoy a por lo menos medio país, luego de que 16 entidades anunciaron, hasta ayer, la suspensión de clases en todos los niveles educativos hoy jueves, de las cuales seis también harán un parón en las actividades administrativas de sus gobiernos estatales respectivos.

En el caso de la capital del país, Jalisco —estado que también es sede y que tendrá juego este mismo jueves—, Chiapas, Veracruz, Baja California Sur y Campeche, se suspendieron tanto las actividades escolares como las laborales, al dar las autoridades el día libre a estudiantes y trabajadores al servicio del Estado.

En Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Estado de México, Querétaro, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y la Ciudad de México se suspendieron por completo las clases, mientras que en Tlaxcala y Coahuila la salida de los estudiantes de educación básica se dará de manera anticipada, a las 12:00 horas.

TE RECOMENDAMOS: Se suma a postura de Morena MC acusa elección de Estado en Coahuila

El Dato: Monterrey celebra en el Parque Fundidora la Copa Mundial con el FIFA Fan Festival, donde se transmitirán en pantallas gigantes todos los encuentros del torneo.

Algunos estados también se sumaron a la fiesta del futbol y tomaron la opción de transmitir el partido desde grandes espacios públicos, como en el caso de Aguascalientes, donde la afición se reunirá en la plaza Isla San Marcos y Patria, o Tabasco, en el estadio de beisbol Centenario 27 de Febrero, donde serán instaladas grandes pantallas.

“NO TODO ES HALAR”. Un caso especial es el de Nuevo León, donde la ciudad de Monterrey será sede del torneo deportivo internacional; sin embargo, las autoridades estatales no informaron si habría suspensión de clases o actividades laborales, como lo hicieron las otras sedes mundialistas del país, que son Guadalajara y la Ciudad de México.

Únicamente en días pasados, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció “un mes de pausa” para disfrutar del Mundial de futbol y aseguró que “no todo es halar”.

El Tip: LA CAPITAL mexiquense y otros 13 municipios tendrán su propio Fan Fest Mundial 2026, con varias actividades.

“A partir de hoy en la noche, yo me pongo en modo party, ya no quiero broncas, compadre; ya en julio me vuelven las broncas; ahorita es modo party: botas, sombrero, y no voy a contestar el celular para que sepan”, aseguró, durante un evento en Monterrey.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que el Gobierno del estado transmitirá, a partir de este jueves, en forma gratuita, todos los partidos del futbol correspondientes a la máxima justa deportiva del mundo.

Los encuentros se proyectarán en una pantalla gigante de 10 x 5.5 metros, ubicada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

“El futbol, la afición y la pasión deben seguir siendo del pueblo”, refirió el mandatario, tras destacar que las transmisiones serán abiertas en este espacio, con capacidad para hasta cinco mil asistentes, quienes podrán vivir la fiesta deportiva.

TLAXCALA EN EL PAÍS. La emoción del Mundial FIFA 2026 llegará a Tlaxcala con la Caravana Corona Mundialista 2026, una iniciativa nacional que llevará transmisiones en vivo y experiencias relacionadas con la máxima fiesta del soccer a distintos espacios públicos del país.

Como parte de esta estrategia, Tlaxcala se integrará a la ruta nacional los próximos 11 y 12 de junio, cuando la Plaza de la Constitución se convierta en un punto de encuentro para que las y los aficionados disfruten de los partidos y del ambiente mundialista sin salir del estado.

Hoy se transmitirán los encuentros de México contra Sudáfrica, a las 13:00 horas, y Corea del Sur contra República Checa, a las 20:00 horas.

Entretanto, el viernes 12 de junio las y los asistentes podrán disfrutar de los partidos Canadá contra Bosnia, a las 13:00 horas, y Estados Unidos contra Paraguay, a las 19:00 horas.

En el caso de Campeche, la gobernadora Layda Sansores dijo que su administración colocará una pantalla en la Concha Acústica —también conocida como el Domo del Jaguar— para que la ciudadanía acuda a ver los encuentros en ese espacio público emblemático.

UN ELEMENTO de seguridad custodia lo que será el Fan Festival Guadalajara 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Layda Sansores San Román aclaró que solamente los partidos que sean gratuitos se van a proyectar en la pantalla en la “Concha”, debido a los altos costos de derechos de transmisión que imponen la FIFA y la televisión.

“Se suspende el trabajo (...) los invitamos a la Concha Acústica, estamos poniendo una enorme pantalla. Ahí vamos a pasar todos los juegos del Mundial, los que no vas a poder ver en tu casa porque así se porta la FIFA” y la televisión, manifestó la funcionaria.

POR DECRETO. Las autoridades del Estado de México mencionaron que la suspensión de actividades aplica para instituciones de educación básica, media superior y superior, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades previstas durante la jornada inaugural, así como evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

En Toluca, Estado de México, se instalaba en las últimas horas una pantalla gigante en la Plaza de los Mártires, donde serán proyectados los partidos más importantes de la competencia, además de que se realizarán actividades culturales.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que ya firmó un decreto para suspender actividades en el sector público, excepto todos aquellos que van vinculados a situaciones de emergencia, como Protección Civil, bomberos y todos los cuerpos de seguridad, así como de salud.

En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri González anunció la medida con un argumento directo: el país está “en un momento de unidad y ponernos el color verde, blanco y rojo”, por lo que “no habrá clases el jueves para que podamos ver el partido inaugural”.