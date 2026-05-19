Más de 200 obras viales consolidan a Aguascalientes como un estado competitivo y mejor conectado.

Aguascalientes se consolida como un estado cada vez más competitivo, moderno y mejor conectado, gracias al impulso de más de 200 obras de infraestructura vial orientadas a mejorar la movilidad. Estas acciones fortalecen la atracción de inversiones, impulsan el desarrollo económico y consolidan a la entidad como uno de los mejores lugares del país para vivir, trabajar y hacer negocios.

Durante la administración de la gobernadora Tere Jiménez, se ha impulsado una estrategia integral para modernizar la red carretera y urbana de la entidad con obras de alto impacto social y económico que mejoran la calidad de vida de las familias y facilitan el traslado seguro y eficiente de personas y mercancías.

Entre las acciones más relevantes destaca la rehabilitación integral del Tercer Anillo con concreto hidráulico, una de las obras de movilidad más importantes de los últimos años, que actualmente se encuentra en su sexta etapa y supera ya los 295 mil metros cuadrados intervenidos, equivalentes a 46 veces el Estadio Victoria. Este proyecto fortalece la conectividad en la zona metropolitana, reduce tiempos de traslado y brinda mayor seguridad a miles de automovilistas que diariamente circulan por esta vialidad estratégica.

Asimismo, sobresale la ampliación del Puente de Villa Sur a cuatro carriles, obra que permitió resolver un cuello de botella que durante años afectó la circulación en el sur de la capital. Gracias a esta intervención, hoy se registra una movilidad más ágil y ordenada en beneficio de las y los habitantes de más de diez fraccionamientos, entre ellos Villa Sur, Vistas del Sur, San Sebastián, Lomas de Oriente, Bonaterra y Ronda Residencial, además de facilitar el acceso a centros de trabajo, escuelas y servicios.

A estas acciones se suman otras obras estratégicas que fortalecen la conectividad en distintas regiones del estado, como la construcción de la nueva carretera que une a las comunidades de Clavellinas y San Antonio de los Martínez, en el municipio de Asientos; la rehabilitación de la avenida Solidaridad, en la capital; la pavimentación de la carretera estatal 99, en el tramo que conecta la cementera Cruz Azul con el entronque a Tepezalá; así como la restauración del entronque a La Guayana, en San Francisco de los Romo, entre muchas más.

Con esta visión de impulsar la infraestructura y el desarrollo, el Gobierno del Estado ha logrado incrementar en más de 500 por ciento el número de kilómetros rehabilitados de carreteras en toda la entidad, además de alcanzar un crecimiento del 68 por ciento en la construcción y rehabilitación de calles y caminos; con estos resultados avanza la construcción de un Aguascalientes más moderno, seguro y con mayores oportunidades para todas y todos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR