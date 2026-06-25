Resultados consolidan a la Feria Nacional de San Marcos como una de las más importantes del mundo

Aguascalientes celebra el éxito rotundo de su Feria Nacional de San Marcos, un evento que no solo llenó de alegría a millones, sino que también inyectó más de 10 mil millones de pesos a la economía local y creó miles de empleos. La verbena abrileña, reconocida por su ambiente festivo y seguro, reafirma su posición como un pilar cultural y económico para el país.

Con más de 8 millones de visitas registradas, la reciente edición de la FNSM superó las expectativas, consolidándose como uno de los eventos feriales más importantes de América. Este flujo de visitantes se tradujo en una derrama económica que rebasó los 10 mil millones de pesos, vital para la reactivación y el crecimiento regional.

El impacto laboral fue significativo, con la creación de 35 mil 120 empleos temporales. De estos, 12 mil 292 fueron directos, beneficiando directamente a las familias aguascalentenses, y 22 mil 828 indirectos, impulsando diversos sectores productivos y de servicios en el estado.

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Feria San Marcos Aguascalientes ı Foto: Especial

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó el orgullo local: “Aquí se vive lo que es el buen México; en el México seguro, en paz y que trabaja”. Esta percepción se alinea con los resultados, ya que el 95 por ciento de los asistentes calificó la feria como segura y el 99 por ciento afirmó que regresaría en futuras ediciones.

La FNSM atrajo a turistas de diversas entidades mexicanas, como Zacatecas, San Luis Potosí y la Ciudad de México, así como de países como Estados Unidos, Colombia y España. La ocupación hotelera y en plataformas de hospedaje alcanzó un 92 por ciento durante los fines de semana, reflejo de su poder de convocatoria nacional e internacional.

La oferta artística y cultural fue un imán para los asistentes. El Foro de las Estrellas Nissan y el Foro del Lago congregaron a más de 854 mil personas, mientras que la Plaza de Toros Monumental recibió a más de 100 mil. Actividades culturales y espectáculos como Illusion on Ice también registraron una alta afluencia.

Feria San Marcos Aguascalientes ı Foto: Especial

Los cinco pabellones temáticos, incluyendo el económico, turístico y agroindustrial, sumaron 1.7 millones de visitantes. Resaltó la Expo Ganadera con más de 700 mil visitas y el Pabellón Hecho en Aguascalientes, que incrementó su asistencia en 93 por ciento y generó ventas superiores a los 10 millones de pesos, fortaleciendo la economía local.

Estos resultados, validados por un equipo de investigación de la Universidad Panamericana, consolidan a la Feria Nacional de San Marcos como el evento ferial más importante del continente americano. Año con año, la verbena abrileña proyecta a Aguascalientes como un estado dinámico y capaz de organizar una celebración de talla mundial.

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MSL