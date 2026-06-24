Aguascalientes atrae inversión de mil 650 millones; genera 396 empleos

Familias de Aguascalientes se beneficiarán con la creación de 396 nuevos empleos gracias a una inversión de más de mil 650 millones de pesos de la empresa ESENTIA. Este capital se destinará a un proyecto clave de infraestructura de gas natural que impulsará la competitividad industrial en la región Centro-Occidente del país.

La inversión de ESENTIA, una compañía con experiencia en infraestructura para el suministro de gas natural en México, busca desarrollar un proyecto estratégico que fortalecerá la capacidad energética del estado. La iniciativa fue anunciada ante la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez.

El plan de expansión de ESENTIA contempla la construcción de la Estación de Compresión Aguascalientes, una infraestructura que permitirá aumentar la capacidad de transporte y distribución de gas natural. Esto es crucial para atender la demanda creciente de las industrias en la región.

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La gobernadora Tere Jiménez destacó que esta inversión reafirma a Aguascalientes como un estado atractivo para nuevas empresas. "Aguascalientes es un punto estratégico en el continente americano y esta infraestructura complementará nuestras ventajas competitivas para los inversionistas", afirmó la mandataria.

El día de hoy sostuve una reunión con directivos de la empresa ESENTIA, líder en infraestructura para el suministro de gas natural en México, quienes nos anunciaron una inversión de más de mil 650 millones de pesos y la generación de 396 empleos para desarrollar un proyecto… pic.twitter.com/oh210Ykcpf — Tere Jiménez (@TereJimenezE) June 24, 2026

Jiménez añadió que la entidad ofrece condiciones favorables como su ubicación estratégica, logística eficiente y seguridad, factores que son decisivos para el desarrollo de proyectos de alto impacto. "Cuenten con nosotros; los gobiernos somos facilitadores y ustedes están aquí para crear soluciones", señaló a los directivos.

Roberto Peña, vicepresidente legal de ESENTIA, precisó que el proyecto se desarrollará en el municipio de El Llano. Su objetivo principal es fortalecer el suministro de gas natural que requieren las industrias locales para consolidar su crecimiento y, con ello, generar más oportunidades para las familias de Aguascalientes.

“Buscamos contribuir al desarrollo económico de Aguascalientes y sus comunidades. Estamos seguros de que con el apoyo de las autoridades podemos garantizar el éxito de nuestro proyecto en este estado", subrayó Peña, enfatizando el compromiso de la empresa con la región.

ESENTIA opera actualmente más de 2 mil kilómetros de infraestructura estratégica en el país y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Su trayectoria respalda la viabilidad y el impacto positivo de esta nueva inversión.

La conclusión de la Estación de Compresión Aguascalientes está prevista para finales del año 2026, con su entrada en operación comercial programada para el año 2027. Este cronograma asegura que la infraestructura estará lista para satisfacer las necesidades energéticas futuras de la región.

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JVR