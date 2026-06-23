Aguascalientes y Alemania refuerzan su alianza para generar más inversión y oportunidades

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con el embajador de Alemania en México, Clemens Von Goetze, con el fin de fortalecer los lazos económicos, culturales y de amistad entre ambas regiones, además de explorar nuevas oportunidades de inversión, desarrollo industrial, intercambio comercial y cooperación académica.

“Vamos a seguir trabajando de la mano con Alemania como lo hemos hecho durante muchos años; queremos agradecer siempre a la comunidad alemana y a la industria de Alemania que está aquí en Aguascalientes. Gracias de todo corazón por su cultura, por ese entusiasmo para trabajar muy fuerte por la tecnología, la ciencia y la innovación; agradezco mucho el interés de Alemania de seguir colaborando con Aguascalientes en temas tan importantes como la seguridad, el campo, la innovación y la tecnología”, subrayó la gobernadora Tere Jiménez.

Durante el encuentro, donde también se hizo la presentación oficial de Bernd Rohde como nuevo cónsul honorario de Alemania en León, Gto., Tere Jiménez destacó la sólida relación que Aguascalientes mantiene con ese país europeo, resultado de años de trabajo conjunto que han permitido atraer inversiones, generar empleos y consolidar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en la entidad.

Subrayó que Alemania es uno de los socios estratégicos más importantes para el estado, gracias a la presencia de empresas líderes en sectores como la industria automotriz, autopartes, manufactura avanzada, ingeniería, logística y servicios especializados; dijo que actualmente operan 16 empresas alemanas en la entidad.

La gobernadora y el diplomático germano dialogaron sobre las oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral en áreas como innovación industrial, educación dual, formación de talento, desarrollo tecnológico y vinculación empresarial, que son temas clave para seguir impulsando la competitividad de Aguascalientes.

La gobernadora resaltó que el estado se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera gracias a su ubicación estratégica, su capital humano altamente capacitado, su infraestructura y el clima de seguridad y certeza para los negocios.

En ese sentido, destacó que durante el primer trimestre de 2026 la inversión extranjera directa proveniente de Alemania, alcanzó en Aguascalientes los 96.3 millones de dólares, cifra que refleja la confianza de los inversionistas alemanes en el potencial económico de la entidad. Además, comentó que Alemania ocupa el tercer lugar entre los países con mayor inversión extranjera directa en el estado.

Destacó que, tan solo durante su administración, se han concretado tres importantes inversiones de empresas alemanas: Balluff, Contitech y Bosch, con una cifra conjunta de 34 millones de dólares y la generación de mil 300 empleos, lo que fortalece el desarrollo económico y la creación de oportunidades para las familias de Aguascalientes.

Por su parte, Clemens Von Goetze agradeció la anfitrionía de la gobernadora y aseguró que las condiciones están dadas para que Alemania y Aguascalientes consoliden en el futuro próximo algunos proyectos de cooperación en diferentes áreas.

“Alemania tiene buena presencia aquí en Aguascalientes y creemos que hay muchas más oportunidades de cooperación entre mi país y este estado, no solo en el ámbito económico y con inversiones de las empresas alemanas, también en la educación, la educación dual, los contactos científicos entre universidades y también en eventos culturales; muchas gracias por esa excelente colaboración entre Aguascalientes y Alemania”, sostuvo.

Finalmente, Bernd Rohde dijo que su nueva responsabilidad como cónsul honorario de Alemania en León, le permitirá fortalecer los canales de colaboración económica, empresarial, académica y cultural entre Alemania y la región Bajío.

“Nosotros queremos llevar más Aguascalientes al mundo y traer el mundo a Aguascalientes, sobre todo Alemania; creo que hay una compatibilidad enorme, Aguascalientes ha hecho muy buen trabajo al albergar toda la industria internacional y vemos una gran cantidad de oportunidades en ambos sentidos. Alemania necesita a Aguascalientes y Aguascalientes necesita nuevos mercados, y Alemania ciertamente puede ser uno muy interesante en todos los temas importantes, como sostenibilidad, ciudades inteligentes, desarrollo industrial, desarrollo tecnológico y estamos aquí para desarrollar todo esto”, concluyó.

En la reunión, también estuvieron Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt); Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes; Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt; Yvonne Merkel, vocera y consejera política de la Embajada de la República Federal de Alemania en México, y Lilian Malanco, directora de Relaciones Públicas en Italian German Exhibition Company Mexico.

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