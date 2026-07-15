Aguascalientes investiga intoxicación por carne contaminada; reportan 17 casos sospechosos

Las autoridades sanitarias de Aguascalientes mantienen bajo investigación un brote de intoxicación por clembuterol relacionado con el consumo de carne en una birriería de la capital del estado.

Hasta el momento, se han identificado 17 pacientes sospechosos, de los cuales 11 ya fueron confirmados clínicamente con intoxicación por esta sustancia, mientras continúan los análisis para determinar el origen de la contaminación.

Los primeros casos se registraron el pasado domingo, cuando varias personas comenzaron a presentar síntomas poco después de consumir alimentos en un establecimiento de comida. Entre las principales molestias reportadas se encuentran taquicardia, sudoración excesiva, dolor de cabeza, debilidad muscular, palpitaciones aceleradas, temblores, mareos y ansiedad, por lo que los afectados recibieron atención médica en hospitales del IMSS y del ISSSTE.

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Carne roja en imagen ilustrativa ı Foto: Pexels

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) confirmó que once de los diecisiete casos sospechosos ya fueron validados como intoxicación por clembuterol. De acuerdo con el director del organismo, Rubén Galaviz Tristán, todos los pacientes presentan un patrón epidemiológico común, ya que consumieron carne en un mismo punto de venta, lo que ha permitido focalizar la investigación.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud estatal, a través de la Dirección de Regulación Sanitaria, inició pruebas de laboratorio a muestras de carne e hígado con el objetivo de confirmar la presencia del agente químico y establecer el origen del posible riesgo sanitario.

Además, el ISSEA puso en marcha una investigación de trazabilidad para conocer de dónde provino el producto cárnico. Las autoridades analizan si la carne fue obtenida mediante prácticas ilegales de matanza de traspatio o si ingresó a la cadena de distribución a través de alguno de los rastros autorizados que operan en la entidad.

El titular del instituto hizo un llamado a la población para acudir de inmediato a los servicios médicos de urgencia si presenta síntomas compatibles con una posible intoxicación después de consumir carne, especialmente si experimenta aumento de la frecuencia cardiaca, temblores, nerviosismo, sudoración excesiva, mareos, náuseas, escalofríos o debilidad muscular.

¿Qué es el clembuterol?

El clembuterol es un agente anabólico cuyo uso está prohibido en la ganadería para favorecer el aumento de peso en bovinos y otras especies. Cuando se emplea de manera ilegal, pueden quedar residuos de esta sustancia en la carne destinada al consumo humano.

La ingesta de productos contaminados con clembuterol puede provocar intoxicaciones que afectan principalmente al sistema cardiovascular y muscular.

Mientras concluyen los análisis de laboratorio, las autoridades sanitarias mantienen el caso bajo vigilancia epidemiológica para identificar el origen de la carne presuntamente contaminada y prevenir nuevos casos en Aguascalientes.

imagen ilustrativa ı Foto: larazondemexico

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