Reportan desde Inglaterra positivos por clembuterol en jugadores de Túnez tras el Mundial 2026

Un reporte del Daily Mail señala que al menos ocho jugadores de Túnez habrían presentado rastros mínimos de clembuterol tras el Mundial 2026.

Un reporte publicado por el Daily Mail aseguró que al menos ocho jugadores de la selección de Túnez habrían dado positivo por clembuterol en controles antidopaje realizados tras su participación en el Mundial 2026, un caso que ha generado atención internacional, aunque hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por la FIFA ni por la Federación Tunecina de Futbol.

De acuerdo con la publicación británica, los futbolistas presentaron cantidades mínimas de clembuterol, una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA/WADA), aunque las concentraciones detectadas serían compatibles con un escenario de contaminación alimentaria y no necesariamente con un caso de dopaje intencional.

El reporte apunta a una posible contaminación alimentaria

Según la información difundida, las muestras habrían arrojado niveles inferiores a 5 nanogramos por mililitro (ng/ml), una cantidad que, de acuerdo con los criterios utilizados por los organismos antidopaje, suele analizarse como un resultado atípico cuando existe la posibilidad de que el origen sea el consumo de carne contaminada con clembuterol.

La selección de Túnez disputó la fase de grupos del Mundial 2026 con sede en México, donde enfrentó a Suecia, Japón y Países Bajos, antes de quedar eliminada del torneo.

No existe una postura oficial de la FIFA

El propio Daily Mail señaló que buscó una postura de la FIFA, aunque el organismo habría declinado hacer comentarios sobre el caso. Asimismo, la Federación de Futbol de Túnez tampoco habría emitido una respuesta pública respecto a la información.

El reporte también indica que los clubes y las ligas donde militan los futbolistas involucrados, incluida la Premier League, ya habrían sido notificados para dar seguimiento a la situación.

Por ahora, no existe una resolución oficial, tampoco se ha informado sobre sanciones o procedimientos disciplinarios contra los jugadores, por lo que el caso permanece únicamente como un reporte periodístico a la espera de una confirmación por parte de las autoridades competentes.

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