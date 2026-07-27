Claudia Sheinbaum y Mara Lezama van por la gestión integral del sargazo en Quintana Roo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezaron una reunión de trabajo crucial; en este encuentro, se delinearon los próximos pasos para una gestión integral del sargazo, buscando soluciones a largo plazo con el apoyo del gabinete ambiental.

La estrategia se centra en el manejo, aprovechamiento y transformación de esta alga marina; incorpora elementos clave como la ciencia, la tecnología, la innovación y la economía circular, pilares que buscan convertir un problema en una oportunidad de desarrollo sostenible para la región.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama subrayó la trascendencia de esta iniciativa: “El sargazo es un desafío que requiere coordinación, conocimiento científico y acciones de largo plazo. En Quintana Roo agradecemos todos los avances para proteger nuestras playas, nuestros ecosistemas y el bienestar de nuestra gente"; su declaración resalta la urgencia y el compromiso con la población.

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La llegada masiva de sargazo ha afectado no solo la estética de las playas, sino también la biodiversidad marina y la percepción de los turistas; esta nueva estrategia busca mitigar esos impactos, asegurando la salud de los arrecifes y la continuidad de las actividades económicas que dependen del mar.

La visión de economía circular implica explorar usos innovadores para el sargazo recolectado; desde la producción de biogás y fertilizantes hasta materiales de construcción o textiles, estas alternativas podrían generar nuevas industrias y empleos, diversificando la economía local más allá del turismo tradicional.

Gran reunión de trabajo encabezada por nuestra Presidenta de la República, la Dra. @Claudiashein, con su apoyo y la del gabinete ambiental, seguimos avanzando en una estrategia de fondo para atender uno de los principales desafíos ambientales de nuestro estado.



Todos los… pic.twitter.com/FzoprAGvKd — Mara Lezama (@MaraLezama) July 27, 2026

El fenómeno del sargazo ha sido una preocupación creciente en el Caribe mexicano desde hace más de una década, con picos significativos en los últimos años; su origen se atribuye a cambios en las corrientes oceánicas y al aumento de nutrientes en el Atlántico, lo que ha provocado arribazones masivas y recurrentes.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno, la academia y el sector privado es fundamental para el éxito de estas acciones; con la integración de la ciencia y la tecnología, México busca posicionarse a la vanguardia en la gestión de este reto ambiental, protegiendo uno de sus destinos turísticos más valiosos.

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JVR