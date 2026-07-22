Sargazo, la maldición de la Riviera Maya

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hace seis años Pablo Careaga Córdoba, entonces coordinador del tramo Caribe del Tren Maya, comentaba el peligro real que la contaminación del sargazo implicaba no sólo para ese proyecto de transporte si no para toda la actividad turística de la región.

Inmediatamente las grillas en Palacio Nacional inventaron el cuento de que su familia (fundadora de la hermosa, pero amenazada Reserva de la Biosfera de Shian-Kan) se aprestaba a comprar barcazas sargaceras según para enriquecerse de ello. Un año después, Pablo murió en un accidente carretero entre Cancún y Valladolid: su advertencia se fue diluyendo en los círculos de gobierno, quien esto escribe perdió un amigo sincero… y el problema es hoy una crisis de grandes dimensiones.

Instituciones como la UNAM, a través del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (Lanot) alertaron desde mayo pasado la formación de 40 millones de toneladas de esa macroalga en el océano Atlántico, de las cuales es probable que arriben a la Riviera Maya unas 140 mil toneladas. Pero con las 9 mil toneladas que llegan por día a esas playas —de las cuales se recolectan sólo 25%— ya propician el cierre de hoteles y la caída de visitantes.

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De acuerdo al estudio de mercados y condiciones macroeconómicas efectuado por el Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC), que dirige Francisco Madrid, esta temporada vacacional luce retadora para los prestadores de servicios turísticos, dado que los principales centros de viajeros van hacia el Caribe mexicano.

La pérdida de asientos disponibles en las aerolíneas estadounidenses, el crecimiento de los precios, la apreciación del peso frente al dólar y el sargazo son parte de la discusión para las tomas de decisiones de veraneo, señala STARC, con claras diferencias regionales: por ejemplo, en promedio el consumidor en Texas y Monterrey no parecen afectados por ninguno de esos factores, pero no así los potenciales clientes en la CDMX que se ven cautelosos, al igual que los que viven en el medio oeste norteamericano; o en franca reticencia con focos rojos como los turistas de Guadalajara, en el este de Estados Unidos o en el oeste de Canadá, dice el estudio.

Para los hoteleros de la región, el efecto económico del sargazo empieza a parecer al que tuvo el huracán Vilma… a diferencia de que en aquel entonces el gobernador Félix González Canto lideró esfuerzos de los prestadores de servicio, bancos y ciudadanos en general para enfrentarlo.

Hace unos días Claudia Sheinbaum preguntó a los hoteleros de la región que están frente al sargazo y anticipó que se comprarán ahora sí barcos sargaceros. En fin.

Desde Iztapalapa, cortón para Tabasco. En Iztapalapa hay inquietud por la relación que durante años habría mantenido Aleida Alavez con un proveedor de origen tabasqueño, al que algunas voces atribuyen un papel relevante en importantes trabajos en esa alcaldía, pero también en el entramado político que le acompañó al cargo… relación que ahora enfrenta un cortón. ¿Quién podría imaginarlo?

Nos dicen que ahora, justo cuando los tabasqueños están en el ojo del huracán, en la alcaldía hay peculiar urgencia por concluir, entregar y regularizar pendientes relacionados con pavimentación, servicios urbanos, consultorios médicos y otras obras.

¿Y por qué tanta prisa? ¿Será que la alcaldesa quiere cerrar su etapa de ligas tropicales?

Nos comentan que, mientras busca tomar distancia de esos vínculos, Aleida programa construir algo así como “Tortillerías del Bienestar”, como para congraciarse con su lideresa nacional Ariadna Montiel, extitular de la Secretaría del Bienestar. Qué casualidad que ello sucede cuando se acercan las definiciones de candidaturas rumbo a 2027... como zafándose de sus anteriores apoyos tabasqueños a fin de acercarse a quienes hoy definen las próximas candidaturas.

Ni hablar, Azteca ganó. Medido canal por canal, Azteca 7, que dirige Benjamín Salinas, obtuvo el mayor nivel de audiencia en México durante las transmisiones del Mundial de Futbol 2026.

Los datos de transmisión en televisión abierta muestran que la capacidad de los comentaristas, postproducción y entretenimiento colocaron a la televisora del Ajusco arriba en el marcador mundialista y con una potente penetración digital en redes sociales.

Las narraciones de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves Zague, Inés Sainz, Antonio Rosique, Carlos Warrior Guerrero y David Medrano, dieron vida a una narración a nivel de cancha que mezcló todas las herramientas cervantinas para un análisis, auténtico, con humor e inteligencia.

Las risas no faltaron: los Mascabrothers, El Capi Pérez, Facundo, Krystal Silva y Vanessa Claudio hicieron de la Copa Mundial de la FIFA 2026 una celebración divertida para toda la familia.

Julieta en Baja, a la baja. Precisamente nos platican que de cara al proceso electoral 2027, en Morena ya se acumulan “apadrinamientos tóxicos” que arriesgan la viabilidad política de las y los aspirantes a las gubernaturas. Destaca el caso de la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien aspira a la candidatura de Baja California, pero que ya enfrenta cuestionamientos internos en Morena por las presuntas ligas con Adán Augusto López, quien no ha podido deslindarse del grupo La Barredora, así como su cercanía con Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar. El caso, aseguran, se replica en al menos 5 entidades.

Biossman, concurso mercantil y licitaciones. Hace apenas tres años Biossman Group recibió el reconocimiento de “Mejores Empresas Mexicanas” –obtenido al primer escrutinio– realizado por Citibanamex, Deloitte y el Tec de Monterrey. Pero las circunstancias han cambiado en ruta de complicación.

Esa firma, su filial Casa Plarre, propiedad de Adrián Cervantes Covarrubias, está en concurso mercantil para contener la cobranza de sus acreedores y proteger su planta laboral y productiva… aunque posee contratos con el sector público por más de 3 mil millones de pesos.

¿Qué análisis obtendrá de esto la Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro?