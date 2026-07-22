• ¿Catean oficina de Ulises Lara?

Y nos piden no perder de vista el asunto de la salida de Ulises Lara de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR. Esto luego de que el portal de noticias Latinus revelara que ayer se habría realizado un cateo a la oficina del ahora exfuncionario. Es sabido que las razones de la sorpresiva dimisión de Lara el pasado 14 de julio no se han conocido públicamente salvo el dato de que lo hizo por “motivos personales”. Sin embargo, la falta de información generó múltiples especulaciones, la mayoría de ellas relacionadas con su desempeño y con los distintos asuntos, varios de ellos espinosos, que tenía a su cargo. Ante ello el pasado 20 de julio el exfiscal decidió publicar un mensaje en el que afirma que “no participaré en discusiones públicas basadas en versiones parciales, interpretaciones personales o señalamientos formulados fuera de los cauces correspondientes. Cualquier aclaración deberá atenderse por las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal aplicable”. Pendientes.

• La que ya ganó

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Justo ahora que Morena tuvo que poner semáforos, topes y hasta sistema antievasión en el camino de decenas de aspirantes a gubernaturas, nos señalan el curioso caso de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, Lucila Ayala, cuya seguridad en sí misma llamó la atención de la opinión pública. “Voy a ser gobernadora, primero Dios, porque soy la mejor”, respondió a quienes apenas le empezaban a preguntar si estaba interesada por una diputación local. Nos comentan que a juzgar por sus dichos, la magistrada ya hasta se brincó los filtros que ha impuesto el partido guinda. “Soy la mejor porque soy la más honesta, la de mayor prestigio, la de mejor currículum, la de mejor preparación” y —muy importante— “no estoy ligada a ningún grupo de ninguna naturaleza”, comentó. Los compañeros reporteros, en un intento por explicarse lo que Ayala decía, le pidieron que argumentara por qué ya se siente gobernadora. “Porque ya gané”, respondió. ¿Por qué? Le insistieron. “Porque ya gané la gubernatura y ustedes lo van a ver”. ¡Qué tal!

• Extraña lógica de Pepín

Quien sorprendió a todos con su habilidad matemática para leer los hechos y medir la violencia en su estado fue el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, quien exigió “responsabilidad” de los medios de comunicación para que no anden diciendo que se ha incrementado la incidencia delictiva, incluso cuando en la última semana esa entidad ha sido escenario de hallazgos recurrentes de cuerpos descuartizados. Nos hacen ver que lo indignante del exhorto del hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador es que precisamente él, que pide responsabilidad, no asuma su propio consejo, ya que terminó minimizando las ejecuciones señaladas como parte de la guerra entre grupos del crimen organizado. “Son (eran) integrantes de esos grupos que se están enfrentando entre sí”, por lo que —sugirió— habrá que fijarse mejor en la estadística, pues según sus datos los homicidios dolosos en la administración de Javier May han disminuido, el resto —insistió— es parte de un negocio por la pelea de la plaza entre La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Ah, bueno!

• Primero hago y luego aviso

Resulta que el domingo pasado Héctor Díaz-Polanco publicó un video para anunciar su renuncia al Comité Estatal de Morena en la capital, aunque dijo que seguirá en la vida política del partido a nivel nacional. Hasta ahí todo bien, ni fu ni fa, pero resulta que ayer la presidenta nacional del guinda, Ariadna Montiel, dijo en conferencia que el académico primero lanzó su video de la renuncia y el lunes le entregó una carta para informar su dimisión al cargo —esto, a semanas de la convocatoria para el inicio de las elecciones de 2027. Curioso que primero renunciara y luego presentara su carta, nos comentan, lo que deja dudas sobre la grilla dentro del partido a nivel local, sobre todo, por aquello de que “la forma es fondo”. En fin. Lo cierto es que al momento no hay nombre de la persona que vaya a ser elegida para tomar el paquete capitalino ni fecha para ese fin. En tanto ya se mueven las aguas morenistas con miras en la renovación de las 16 alcaldías y el Congreso capitalino. En esta tarea, nos dicen, habrá que tener presente otro dicho. Ése de que el que parte y reparte… Atentos.

• ¿Alianza sorpresa?

Y nos piden estar atentos al proceso político en Baja California, donde habrá renovación de gubernatura en 2027 porque, nos advierten, puede que la coalición de la 4T no cuaje ahí. Y es que el líder del PT en esa entidad, el exgobernador Jaime Bonilla, dejó ver que él y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se han acercado y en una de ésas algo pasa: “Tuve nuevamente la oportunidad de recibir en nuestras oficinas a Dante Delgado”. En la reunión —de la que incluso hubo foto— destacó la participación de la exalcaldesa de Tijuana Karla Ruiz Macfarland —ligada al movimiento naranja— y la exdiputada recién añadida a las filas petistas del estado, Montserrat Caballero, la carta que Bonilla defiende como su apuesta en ese estado. Más que un encuentro amistoso, nos dicen que esta fotografía es un mensaje del exmandatario estatal a la 4T. “Este tipo de encuentros permiten identificar coincidencias, compartir experiencias y mantener un diálogo abierto sobre los retos que enfrenta nuestro estado. Siempre será positivo encontrar espacios para conversar y explorar… los caminos que permitan seguir trabajando en beneficio de Baja California”.

• La urgencia de Morena

Vaya estado de emergencia en el que, nos cuentan, se encuentra el partido guinda, pues entre que puede que su proceso interno se esté saliendo de control y que hay un montón de señalamientos contra alcaldes y otros funcionarios de sus filas que han salido embarrados con el crimen, la dirigencia nacional —hoy bajo la tutela de Ariadna Montiel— está forzando la máquina para tratar de limpiarse las manchas para no salir mal parados en el próximo proceso electoral —donde, por cierto, necesitan retener la mayoría en San Lázaro—. Por eso es que, nos explican, hasta van a adelantar la tarea del INE para comenzar a fiscalizar a sus aspirantes, con el apoyo de todo el Gabinete de Seguridad —la FGR y la SSPC— y de filón la Secretaría de Hacienda —con el SAT y la UIF— con tal de, ahora sí, alejarse del fantasma de la colusión con los malos del cuento. Elevar la apuesta de esta manera, nos señalan, más que por buenos es porque ya ciertos números o indicadores dejan ver que las acusaciones apiladas a varios de sus militantes ya les están cobrando factura, al menos en la popularidad.