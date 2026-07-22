La que ya ganó

Justo ahora que Morena tuvo que poner semáforos, topes y hasta sistema antievasión en el camino de decenas de aspirantes a gubernaturas, nos señalan el curioso caso de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, Lucila Ayala, cuya seguridad en sí misma llamó la atención de la opinión pública. “Voy a ser gobernadora, primero Dios, porque soy la mejor”, respondió a quienes apenas le empezaban a preguntar si estaba interesada por una diputación local. Nos comentan que a juzgar por sus dichos, la magistrada ya hasta se brincó los filtros que ha impuesto el partido guinda. “Soy la mejor porque soy la más honesta, la de mayor prestigio, la de mejor currículum, la de mejor preparación” y —muy importante— “no estoy ligada a ningún grupo de ninguna naturaleza”, comentó. Los compañeros reporteros, en un intento por explicarse lo que Ayala decía, le pidieron que argumentara por qué ya se siente gobernadora. “Porque ya gané”, respondió. ¿Por qué? Le insistieron. “Porque ya gané la gubernatura y ustedes lo van a ver”. ¡Qué tal!