¿Alianza sorpresa?

Y nos piden estar atentos al proceso político en Baja California, donde habrá renovación de gubernatura en 2027 porque, nos advierten, puede que la coalición de la 4T no cuaje ahí. Y es que el líder del PT en esa entidad, el exgobernador Jaime Bonilla, dejó ver que él y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se han acercado y en una de ésas algo pasa: “Tuve nuevamente la oportunidad de recibir en nuestras oficinas a Dante Delgado”. En la reunión —de la que incluso hubo foto— destacó la participación de la exalcaldesa de Tijuana Karla Ruiz Macfarland —ligada al movimiento naranja— y la exdiputada recién añadida a las filas petistas del estado, Montserrat Caballero, la carta que Bonilla defiende como su apuesta en ese estado. Más que un encuentro amistoso, nos dicen que esta fotografía es un mensaje del exmandatario estatal a la 4T. “Este tipo de encuentros permiten identificar coincidencias, compartir experiencias y mantener un diálogo abierto sobre los retos que enfrenta nuestro estado. Siempre será positivo encontrar espacios para conversar y explorar… los caminos que permitan seguir trabajando en beneficio de Baja California”.