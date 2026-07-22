Primero hago y luego aviso

Resulta que el domingo pasado Héctor Díaz-Polanco publicó un video para anunciar su renuncia al Comité Estatal de Morena en la capital, aunque dijo que seguirá en la vida política del partido a nivel nacional. Hasta ahí todo bien, ni fu ni fa, pero resulta que ayer la presidenta nacional del guinda, Ariadna Montiel, dijo en conferencia que el académico primero lanzó su video de la renuncia y el lunes le entregó una carta para informar su dimisión al cargo —esto, a semanas de la convocatoria para el inicio de las elecciones de 2027. Curioso que primero renunciara y luego presentara su carta, nos comentan, lo que deja dudas sobre la grilla dentro del partido a nivel local, sobre todo, por aquello de que “la forma es fondo”. En fin. Lo cierto es que al momento no hay nombre de la persona que vaya a ser elegida para tomar el paquete capitalino ni fecha para ese fin. En tanto ya se mueven las aguas morenistas con miras en la renovación de las 16 alcaldías y el Congreso capitalino. En esta tarea, nos dicen, habrá que tener presente otro dicho. Ése de que el que parte y reparte… Atentos.