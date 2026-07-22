¿Catean oficina de Ulises Lara?

Y nos piden no perder de vista el asunto de la salida de Ulises Lara de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR. Esto luego de que el portal de noticias Latinus revelara que ayer se habría realizado un cateo a la oficina del ahora exfuncionario. Es sabido que las razones de la sorpresiva dimisión de Lara el pasado 14 de julio no se han conocido públicamente salvo el dato de que lo hizo por “motivos personales”. Sin embargo, la falta de información generó múltiples especulaciones, la mayoría de ellas relacionadas con su desempeño y con los distintos asuntos, varios de ellos espinosos, que tenía a su cargo. Ante ello el pasado 20 de julio el exfiscal decidió publicar un mensaje en el que afirma que “no participaré en discusiones públicas basadas en versiones parciales, interpretaciones personales o señalamientos formulados fuera de los cauces correspondientes. Cualquier aclaración deberá atenderse por las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal aplicable”. Pendientes.