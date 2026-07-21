Semarnat alistan plan integral de recolección de sargazo en altamar

En 15 días se presentará un plan integral de recolección de sargazo en altamar que tiene como objetivo capturar no menos de seis mil toneladas de esta alga al día, debido a que en temporada alta, nueve mil toneladas diarias encallan en las costas mexicanas del sureste y afectan al sector turístico, sostuvo la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra.

La funcionaria federal sostuvo que, actualmente, la empresa Carbonwave ya procesa el sargazo y lo exporta como biofertilizante, pero el modelo se necesita escalar porque no es suficiente para contener la llegada del alga. Y en ese sentido, añadió que el Gobierno federal, en específico, la Secretaría de Marina (Marina) ya realiza una inversión de importancia con “barcos sargaceros” como el buque Natans y en ocho días llegará otra unidad para “duplicar la capacidad” de la Armada de México; sobre el monto de inversión dijo que será la Presidenta de la República quien dará a conocer con más detalle el plan y el monto.

“En el mar está circulando alrededor, cuando la temporada es alta, como nos está ocurriendo ahora, alrededor de 90 mil toneladas de sargazo. Cuando es baja la temporada son 60 mil toneladas, de todas maneras es mucho. ¿Cuánto recala en nuestras costas el 10 por ciento, o sea, alrededor de 9 mil toneladas de sargazo diarios? ¿Cuánto tenemos que recolectar? No menos de seis mil toneladas en las zonas turísticas estratégicas o más bien antes de que lleguen a esas zonas turísticas estratégicas”, agregó al término de la presentación del Fondo de Capital Ambiental para México.

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Bárcena Ibarra comentó que, en este proyecto el sector privado está dispuesto a participar, aunque algunos empresarios hoteleros ya han realizado acciones para contener la llegada del sargazo a las costas, pero consideró que si se suman esfuerzos entre el sector público y la Iniciativa Privada “podemos hacerlo mejor”.

“Creo que lo que todos queremos es actuar de manera conjunta, precisamente, para tratar de tratar de capturar el sargazo en altamar antes de que llegue a las playas. Ese es el objetivo principal y después ese sargazo fresco tiene mayores posibilidades de ser tratado, vamos a decirlo así, o de ser procesado para generar subproductos como el biofertilizante, productos cosméticos, otro tipo de productos”, indicó la titular de Semarnat.

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FGR