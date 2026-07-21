Sector azucarero prevé recuperación tras ajuste arancelario y exportación hacia EU

El ajuste al arancel ad valorem que el Gobierno Federal estableció el año anterior al precio de importación del azúcar, y el mayor cupo de exportaciones hacia el mercado estadounidense en este 2026, son dos medidas que representan una etapa de reactivación económica para el sector azucarero, indicó el líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), Lorenzo Pale Mendoza.

“La primera acción implementada por el Gobierno Federal consistió en el ajuste al arancel ad valorem aplicable a la importación de azúcar de bajo volumen, el cual se incrementó de 360 a 720 dólares para regular el ingreso de azúcar proveniente de Centroamérica”, detalló.

Y agregó que previo al ajuste, el mercado centroamericano aprovechó el bajo costo en impuesto de importación para ingresar azúcar a México, lo que creó una sobreoferta que afectó a productores nacionales. “Centroamérica metía azúcar porque el arancel que pagaban estaba muy barato, tenía más de 30 años que no se movía este arancel. Era de 360 dólares, y hoy no; a hoy ya es de 720”.

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Pale Mendoza indicó que el segundo factor que influye en la reactivación del sector son las estimaciones de exportación hacia Estados Unidos, previstas entre 550 mil a 600 mil toneladas durante el siguiente ciclo de zafra o cosecha, cifra tasada dentro de la proyección global de 1.2 millones de toneladas.

2025 fue ‘el más crítico en los últimos 30 años’

Este incremento de volumen pretende contrarrestar las repercusiones negativas que sucedieron en 2025, periodo en el que sólo se exportaron 200 mil toneladas a Estados Unidos, y que el líder el sindicato del STIASRM calificó como “el año más crítico en los últimos 30 años”, visibilizado en que el 35 por ciento de los ingenios azucareros no tuvo utilidades este 2026.

Sin embargo, especificó que las organizaciones sindicales y representantes de los 41 ingenios afiliados al STIASRM preparan labores de mantenimiento y reparación de plantas procesadoras para la siguiente zafra 2026-2027, con estimación de superar los 5.5 millones de toneladas.

Además, resaltó que pese a la carencia de utilidades contables, el organismo que representa acordó cerca de 100 millones de pesos en bonos especiales en el 80 por ciento de ingenios, lo que mantuvo la vigencia de programas sociales permanentes como la Caravana de la Salud, entrega de enseres domésticos, apoyos al Fideicomiso de Previsión Social y programas vacacionales.

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cehr