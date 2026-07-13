Presidenta Sheinbaum celebra recuperación de la cuota de exportación de azúcar para EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Gobierno de México lograra acuerdos con Estados Unidos para recuperar la cuota de exportación de azúcar hacia el país vecino, lo que va a beneficiar directamente a 500 mil familias mexicanas.

Este inicio de semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal logró que Estados Unidos inicie la regularización de la entrada de la industria azucarera y productores de caña de azúcar mexicanos a ese país.

A través de un comunicado, explicó que el gobierno de Estados Unidos estimó que necesitará hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana durante el ciclo 2026-2027, un volumen 512 por ciento superior al previsto para la temporada en curso. El ajuste abre la posibilidad de que la industria nacional pague hasta cuatro mil 760 millones de pesos adicionales a 17 mil productores de caña, informó el Gobierno de México.

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FGR