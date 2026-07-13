Los temas de este lunes

Mañanera de Sheinbaum: 13 de julio del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa. Foto: Archivo.
Por:
Yulia Bonilla

Este lunes 13 de julio de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.
"Seamos solidarios"

Claudia Sheinbaum: Hoy se presentará denuncia penal por muerte de migrantes mexicanos en EU

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Iván Escalante, titular de Profeco, en la Mañanera de CSP.
Datos en la Mañanera de CSP

Dos de cada 10 establecimientos se ‘vuelan la barda’ con precios al diésel en México: Profeco


Google Reviews