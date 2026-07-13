Dos de cada 10 establecimientos se ‘vuelan la barda’ con precios al diésel en México: Profeco

A dos meses de que se firmó el acuerdo entre líderes gasolineros y el Gobierno Federal para limitar el precio al diésel a 27 pesos por litro, dos de cada 10 establecimientos en México siguen sin respetar tal convenio.

Durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, comentó que 80 por ciento de los puntos que comercializan este combustible sí venden el diésel por debajo o igual a los 27 pesos, como se estableció a finales de abril.

Especificó que el 20 por ciento restante corresponde a estaciones de servicio que venden el diésel por encima del margen acordado, situación ante la que aseguró que el gobierno se mantendrá vigilante hasta garantizar su cumplimiento.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

En otro punto, el procurador destacó el último informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que en junio mostró que la inflación general alcanzó 3.37 por ciento, el nivel más bajo desde diciembre de 2020 y que, además, se inserta en una baja consecutiva observada en los últimos tres meses.

Sostuvo que dos de los puntos que más abonan a estas condiciones es la puesta en marcha del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que garantiza que la canasta básica no exceda un costo de 910 pesos, así como la estrategia para contener el encarecimiento de los combustibles.

“En junio la inflación general se ubicó en 3.37%, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, con lo que suma tres meses consecutivos a la baja. Como ven, en marzo estaba en 4.59%, abril bajó a 4.45, mayo bajó a 3.94 y en junio 3.37%. La Profeco participa en estos esfuerzos mediante el monitoreo permanente de precios de productos de primera necesidad y combustibles”, comentó.

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FGR