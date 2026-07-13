Apoyo Bienestar para Mujeres y Hombres de 30 a 64 años: Fechas, requisitos y cómo registrarse en 2026

Apoyo Bienestar para Mujeres y Hombres de 30 a 64 años

El Apoyo Bienestar para Mujeres y Hombres de 30 a 64 años está dirigido a las personas que entren en ese rango de edad y tengan una discapacidad permanente comprobable.

Las personas que quieran ser beneficiarias del Programa del Bienestar para Mujeres y Hombres de 30 a 64 años ya reciben un apoyo económico bimestral de 3 mil 300 pesos, mismos que son depositados por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Este apoyo forma parte de los Programas del Bienestar, que en este año cuentan con un presupuesto mayor para apoyar directamente a 42.9 millones de personas en toda la República mexicana.

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La transformación también se refleja en inversión social. 🙌



📊 Este año se ejerce el mayor presupuesto de la historia de los #ProgramasParaElBienestar para llegar de manera directa a 42.9 millones de mexicanas y mexicanos. 👪



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Fechas, requisitos y proceso de registro Apoyo Bienestar para Mujeres y Hombres de 30 a 64 años

Las personas que quieran recibir el apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales deben acudir a los Módulos del Bienestar para realizar su inscripción al programa, y para esto requieren los siguientes documentos:

Acta de nacimiento en original y copia

Tener menos de 65 años de edad

Identificación oficial vigente en original y copia

CURP en original y copia

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses de antigüedad en original y copia

Certificado o constancia de discapacidad permanente que sea emitida por alguna institución del sector salud federal, estatal o municipal

Número de teléfono de contacto

Desde el 25 de mayo las personas que forman parte de la Pensión Adultos Mayores y de la Pensión Personas con discapacidad pueden realizar el proceso para obtener su credencial de Servicio Universal de Salud.

Para el proceso de credencialización se debe acudir en los siguientes días de la primera y tercera semana de cada mes:

Lunes: A, B

Martes: C

Miércoles: D, E, F

Jueves: G

Viernes: H, I, J, K, L

Sábado: Rezagados

🚨 ¡Proteger tu información también es cuidar tu bienestar!



🙅‍♂️ Si recibes un mensaje o llamada sospechosa, no compartas ningún dato personal. Recuerda que los trámites de los #ProgramasParaElBienestar son gratuitos. ✅



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Las letras restantes deben acudir en los siguientes días de la segunda y cuarta semana de cada mes:

Lunes: M

Martes: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles: R

Jueves: S, T, U

Viernes: V, W, X, Y, Z

Sábado: Rezagados

🛒🛍️ Tu tarjeta del @bbienestarmx también sirve para pagar en establecimientos con terminal bancaria.



Es una forma práctica, rápida y segura de utilizar tus recursos. 💳



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Calendario de pago Pensión Bienestar julio 2026

El calendario de pagos del bimestre julio-agosto de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, y Madres Trabajadoras es el siguiente:

Lunes 6 de julio: A

Martes 7 de julio: B

Mércoles 8 y jueves 9 de julio: C

Viernes 10 de julio: D, E, F

Lunes 13 y martes 14 de julio: G

Miércoles 15 de julio: H, I, J, K

Jueves 16 de julio: L

Viernes 17 y lunes 20 de julio: M

Martes 21 de julio: N, Ñ, O

Miércoles 22 de julio: P, Q

Jueves 23 y viernes 24 de julio: R

Lunes 27 de julio: S

Martes 28 de julio: T, U, V

Miércoles 29 de julio: W, X, Y, Z

¡Buenas noticias! 🤩 Hoy inician los pagos del bimestre julio-agosto. 💵



📅 Recibirás tu depósito de la #PensiónAdultosMayores, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar o del Programa de #MadresTrabajadoras el día que corresponde a la letra inicial de tu primer apellido.… pic.twitter.com/70gK1550nL — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) July 6, 2026

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