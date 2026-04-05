Hombres y Mujeres Bienestar: ¿Cómo recibir hasta 600 mil pesos para vivienda en abril 2026?

Por medio del Programa de Vivienda para el Bienestar la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) pretende garantizar que las personas tengan acceso a una vivienda adecuada.

Este programa prioriza a aquellas personas que viven en condiciones de alta marginación, por lo que las convocatorias se abren en zonas y fechas que son informadas por medio de las redes sociales de Conavi.

Las personas de entre 18 y 64 años de edad que no cuenten con acceso a créditos o financiamientos hipotecarios tradicionales podrán ser beneficiarias de un apoyo habitacional de hasta 600 mil pesos, y durante abril se cuenta con la plataforma abierta para un pre-registro.

TE RECOMENDAMOS: Tras derrames petroleros PAN denuncia falta de respuesta ante contaminación en el Golfo

Los apoyos de Conavi son gratuitos ı Foto: Redes Sociales

Requisitos para el programa Vivienda Bienestar de la Conavi

Durante el periodo de pre-registro se deberá brindar la información necesaria para que se puedan determinar las zonas en las que se requiere realizar los nuevos desarrollos habitacionales para las y los beneficiarios del programa Vivienda Bienestar.

Para poder participar se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 64 años de edad

CURP vigente

Fecha de nacimiento

Nombre completo

Identificación oficial

Correo electrónico

Teléfono

Dirección actual

Este registro se realiza en el portal de la Conavi, en donde se debe llenar el formulario con los datos personales y de vivienda requeridos.

Es muy importante que se revise la información proporcionada en la solicitud para verificar que se llenó de manera adecuada, y una vez que se haya terminado con este proceso se debe enviar la información.

Una llave, un hogar. 🔑🏠

Seguimos garantizando el derecho a la vivienda con el programa de Vivienda para el Bienestar.



Pre registro:https://t.co/UzIm1BrKVS#CONAVI #ViviendaParaElBienestar #miercolesdevivienda pic.twitter.com/vKtwpG2beW — Conavi (@Conavi_mx) March 18, 2026

Una vez terminado el proceso, se debe guardar el folio de registro para poder dar un seguimiento a la solicitud del pre-registro, con la finalidad de poder dar seguimiento al proceso.

Las y los solicitantes deben mantenerse al tanto de los comunicados e información que se proporcione por los canales oficiales de la Conavi para conocer las futuras convocatorias.

En las convocatorias la Conavi emite las fechas de inscripción, los municipios o entidades que fueron seleccionados para proyectos de vivienda y los requisitos adicionales.

Las y los beneficiarios que sean seleccionados en las covocatorias de registro son contactados por medio de una llamada telefónica para programas una visita domiciliaria en donde se brinda mayor información y se solicita documentación complementaria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.