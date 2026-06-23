La caravana de Ken

Nos comparten que la fama reciente que ha recobrado el exembajador de EU en México, Ken Salazar —quien presume la próxima publicación de sus memorias, a través de fragmentos sueltos sobre temas de seguridad que repercuten a nuestro país— le estaría dando suficiente empuje como para erigirse ahora como una especie de promotor de la paz para América del Norte. Sí, resulta que el diplomático estadounidense ya dejó ver sus intenciones de encabezar una gira por ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, donde promoverá una alianza de las tres naciones para combatir el crimen organizado, pues, desde su punto de vista, la cooperación actual en la región para mantener a raya a los cárteles no es tan sólida. “Deben establecer una alianza trilateral de seguridad con mecanismos de cumplimiento para enfrentar el crimen organizado, la corrupción, la violencia y los desafíos compartidos de seguridad”, escribió la casa que edita las memorias de Salazar, nos dicen, a manera de preámbulo de la gira que Ken prevé iniciar en México en septiembre próximo. Ahí el dato.