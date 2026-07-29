Advierte PT romper en BC con Morena si va con afín a Gobierno

LA EXALCALDESA de Tijuana Montserrat Caballero acudió el pasado 22 de junio al registro para la Coordinación de Comité de Defensa de la 4T. Llegó acompañada del exgobernador y actual presidente del PT en la entidad, Jaime Bonilla Valdez.

El Partido del Trabajo (PT) en Baja California advirtió que no iría en alianza con Morena en la elección para la gubernatura de 2027 si el instituto guinda designa como candidata a la senadora con licencia Julieta Ramírez o a cualquier perfil identificado con algún grupo político de la actual administración estatal.

El dirigente estatal del PT y exgobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, afirmó que su actual partido competirá con una candidatura propia si el guinda postula a un perfil del actual gobierno, al asegurar que Julieta Ramírez es la principal apuesta política de esta gestión.

“El PT no aceptará ir con Morena llevando como candidato o candidata impuesto”, sostuvo Bonilla Valdez en un comunicado, quien adelantó que, en ese escenario, el partido impulsaría a la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, como su abanderada.

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El posicionamiento del exmandatario estatal surge en medio del proceso interno de Morena para definir la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, cargo que perfila a quien eventualmente buscaría la gubernatura en 2027.

En ese contexto, el exalcalde morenista de Tecate, Darío Benítez, denunció que el equipo político de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ya trabaja en favor de la candidatura de Julieta Ramírez.

Según Benítez Ruiz, entre quienes respaldan a la senadora con licencia se encuentran Netza Jáuregui, considerado uno de los colaboradores más cercanos a la mandataria; el diputado local Jaime Cantón; la diputada Alejandra Ang Hernández; la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, así como el exalcalde del mismo municipio Francisco Pérez Tejada.

El exedil sostuvo que la participación de este grupo refleja la intención de mantener la continuidad de su proyecto político en Baja California mediante la candidatura de Julieta Ramírez.

Bonilla también señaló que, si por criterios de género Morena opta por un candidato varón, el perfil impulsado por la gobernadora sería el alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño, por lo que reiteró que el PT tampoco respaldaría esa postulación.

La gobernadora bajacaliforniana y su antecesor han mantenido una confrontación pública que se ha incrementado recientemente. Ávila Olmeda acusó hace dos semanas a Bonilla Valdez de haberle tendido una trampa por la filtración de las llamadas telefónicas relacionadas con la revocación de su visa estadounidense, mientras que el exmandatario ha rechazado cualquier participación en ello.

PIDEN UNIDAD. En tanto, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, hizo un llamado al exgobernador y dirigente estatal del PT en Baja California, Jaime Bonilla, así como a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a mantener el diálogo, el respeto y la unidad política de cara al proceso electoral de 2027.

“Que mantengan el respeto, la cordialidad, la paz. Desgraciadamente este desencuentro que tienen los dos compañeros de Baja California ya tiene un tiempo. Pero nosotros llamamos a que haya respeto y unidad. La unidad por la transformación es prioridad”, declaró en conferencia de prensa.

Luego de que en días recientes surgieran diferencias públicas entre actores de Morena y del PT en la entidad, Montiel Reyes pidió privilegiar el proyecto de la Cuarta Transformación por encima de cualquier diferencia interna, al considerar que la cohesión entre las fuerzas políticas aliadas será fundamental para enfrentar los comicios del próximo año.

Señaló que tanto su partido como el PT forman parte del movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que exhortó a sus dirigentes y representantes en la entidad a conducirse con respeto y cordialidad.

“Lo primero y lo más grande que tenemos es nuestro movimiento y nuestras causas. Las personas somos secundarias y lo importante es que todos trabajemos por el bienestar del pueblo. Es importante preservar un ambiente de paz política y evitar confrontaciones que puedan afectar los objetivos comunes del movimiento”, expresó.

Montiel insistió en que el movimiento debe mantenerse unido y privilegiar el diálogo como mecanismo para resolver las diferencias políticas que puedan surgir durante el proceso interno, además de señalar que el movimiento atraviesa un momento en el que enfrenta ataques de la “ultraderecha nacional e internacional”, por lo que consideró indispensable privilegiar la cohesión interna.

La dirigente del partido guinda manifestó además, tener respeto y aprecio por Bonilla, quien fue delegado del Bienestar antes de ser postulado como candidato a la gubernatura, luego de lo cual, abandonó Morena en 2022, luego de lo cual se sumó al PT.